Erdoğan Asgari Ücreti 4.250 TL Olarak Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50 oranında zam yapıldığını duyurduğu asgari ücrette döviz kuru artışına bağlı kıyaslama yapılmasına tepki gösterdi, Ocak 2022’den itibaren asgari ücreti 4.250 lira olarak açıkladı.

Erdoğan, daha önceden belirlenmiş basına açık bir programı olmamasına rağmen, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücreti bizzat açıklamayı tercih etti. Erdoğan, hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, en fazla işçi üyesi olması nedeniyle Türk-İş’in ve işverenleri temsilen TİSK’in oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünkü dördüncü ve karar toplantısı sonrasında saat 15.30’da kameralar karşısına geçti.

Geçen yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun karar verdiği rakam üzerine yüz liralık fark eklemesini “müjde” niteliğinde anlatan Erdoğan, bugün de yüzde 50 oranında zam yaparak bir ilke imza attıklarını vurguladı. Erdoğan, aileleriyle birlikte milyonlarca kişi için geçim ücreti olan asgari ücreti yüzde 50’lik zamla 4.250 Türk Lirası’na yükselttiklerini açıkladı. Komisyon’un asgari ücret için 4 bin lira üzerinde olması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini söyleyen Erdoğan, “2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4.250 lira olarak uygulanacaktır. Bu rakam, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade ederek, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtildiği şekilde ‘demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğu’ ifadesinden hareketle bu artışla, fiyat artışları karşısında çalışanlarımızı ezdirmeme kararlığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum” dedi.

Asgari ücret Ocak 2021'de 385 dolara denk geliyordu. Bugün itibarıyla açıklanan yüzde 50'lik artış ile 4 bin 250 liraya yükselecek olan asgari ücret, Ocak 2022'de 275 dolara denk düşüyor.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı durdurulmazsa zamlı asgari ücret, uygulamaya girdiğinde dolar karşısındaki değeri daha da düşecek. Nitekim, Erdoğan’ın açıklama yaptığı saat 15.30 itibariyle 275 dolar olan yeni zamlı asgari ücret, TL’nin değer kaybı nedeniyle sadece bir saat sonrasında 270 dolara geriledi.

Kur artışı sürdükçe asgari ücretteki kayıp ülke gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

Asgari ücretin, her yıl Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezaretinde işveren ve çalışan kesimlerle belirlendiğini belirten Erdoğan, “Gelecek yıl Aralık ayında (2022) asgari ücret belirlendikten sonra da seçime gideceğiz” sözleriyle de “seçim 2023 yılında” mesajını yineledi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun dolar hesabı yapmasını eleştirdi

Erdoğan, asgari ücrette “tarihi bir artış” yapıldığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere siyasetçiler, ekonomistler ve sendikalarca yapılan dolar kıyaslamalı hesaplamaları da “istismar” diye suçladı.

Erdoğan, “Kimse işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli ve bunların da istismarını yapmamalı. ‘Geçmişte dolar şuydu buydu’ diyerek hesabı dolar üzerinden yaparak ‘buna göre asgari ücreti tespit etmek gerekir' gibi yaklaşımlar, çalışan ve işveren istismarından başka bir şey değil. Bunlara sormak gerekiyor ki bu ülkede siz dolar ile mı, Euro ile mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız belli, o da Türk Lirası ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Şu anda bazı sıkıntılar var. Evvel Allah bu sıkıntıları en kısa zamanda aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri, ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini 84 milyon, hep birlikte biz belirleyeceğiz” diye konuştu.

Vergi muafiyetiyle iş dünyasına ihracat beklentisi yineledi

Erdoğan’ın basın açıklaması sırasında mevcut faiz karşıtı ekonomi politikası için “Yeni Ekonomik Program (YEP)” ifadesini kullanması da dikkat çekti. Erdoğan, “YEP kapsamında istihdamı koruma ve geliştirmesine verdiğimizi tekrar söylüyoruz” diyerek, asgari ücreti 4.250 liraya yükseltebilmek amacıyla işverenler lehine düzenlemeler yaptıklarını da açıkladı.

Erdoğan, “Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışması yapılmıştır. On yıllardır konuşulan bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini 450 liralık bir yükten kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş oluyoruz. Hükümet olarak işverenlerimizin de yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Dolayısıyla istihdamda maddi külfetten kaynaklanabilecek muhtemel azalışların da önüne geçtiğimize inanıyoruz. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok aş ve iş kapısı açmak, daha çok ihracat yapmak hiçbir engel, mazeret bırakmama azmiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Daha önce döviz kuru artışıyla birlikte daha fazla ihracatta artış olması gerektiği görüşünü açıklayan Erdoğan’ın, bugün de iş dünyasına “işten çıkarma yapmama ve ihracatı arttırma” mesajını verdiği gözlendi.

Çalışma Bakanı “temel ücret” olduğunu kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıyı açış konuşmasında ise, asgari ücretin memleketteki tüm çalışanlar için “temel ücret” olduğunu dile getirdi. Bilgin, “(Asgari ücret) Ekonomik değişimlerde diğer ücret politikasını belirleyen temel bir ücret haline gelmiştir” ifadesini kullandı.

Türk -İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise, Komisyon’da yapılan çalışma sonrasında Erdoğan’ın açıkladığı asgari ücret için “Tatmin edeceğini düşünüyoruz. Asgari ücret ile çalışanlar dışında tüm çalışanlar için kazanımlar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, “Bu sürece pazarlık demiyorum. Çalışanları ve işverenleri korumak için, en iyisini yapabilmek için icra ettiğimiz bir süreç. Bu sene daha zor, meşakkatli süreç idi. TİSK olarak bakış açımız çok net ‘çalışan olmadan işveren olmaz, işveren olmadan çalışan olmaz, devlet olmadan da her ikisi olmaz’ diyoruz. Bazen basına farklı yansıdı ama pozitif bir ortamda görüşmeler yapılmadı. Cumhuriyet tarihinde olmayan bazı adımlar atıldığını memnuniyetle görüyoruz” diye konuştu.

Bahçeli: “Asgari ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin, “Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir” dedi.

Bahçeli, 2022 yılı için açıklanan asgari ücret konusunda Twitter hesabında yaptığı değerlendirmede, “MHP olarak, yeni asgari ücreti desteklemenin yanında, ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz. İnsanlık tarihi göstermiştir ki karamsarlık ablukası, umutlu ve imanlı duruş karşısında kırılıp dağılmıştır. Bugünkü şartlarda siyasette, ekonomide, diplomaside, güvenlik alanında sürdürülen haklı mücadeleye safiyetle omuz ve ömür verenlerden Allah razı olsun diyorum” açıklaması yaptı.

