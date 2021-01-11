HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan aşı için tarih verdi

Erdoğan aşı için tarih verdi

11.01.2021 23:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erdoğan aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılının ilk kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kitlesel aşılamalara perşembe ya da cuma günü başlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısının belirlenen öncelik sınırlamasına göre önümüzdeki perşembe veya cuma gününden itibaren uygulanmaya başlayacağını duyurdu. İlk aşamada 3 milyon doz aşının Türkiye'ye geldiğini aktaran Erdoğan, Almanya’da geliştirilen BioNTech Pfizer aşısı için de pazarlıkların sürdüğünü belirtti.

Erdoğan şöyle konuştu:

"İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman menşeli aşı için görüşmeleri yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasında aşılama çalışmalarına başlayacağız.... Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak."

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede alınan tedbirlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayılarının belli bir sınırın altına düşmesi halinde uygulanan kısıtlamaların da kademeli olarak kaldırılacağını söyledi.

Kuraklık ile mücadele için tasarruf çağrısı

Cumhurbaşkanı, son dönemde mevsim normallerinin altında yağış düşmesi nedeniyle kuraklık başgösterdiğini, barajların bazılarının neredeyse boşaldığını belirterek, halkı tasarruflu hareket etmeye çağırdı.

Erdoğan, tasarruf konusunda içme suyunda da büyük bir potansiyel gördüklerini belirtti ve sulamada da yüzde 50 tasarrufun yapılabileceğini kaydetti.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engelliyorlar"

Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda Erdoğan muhalefete ve CHP’ye yönelik suçlamalarını da tekrarladı. Erdoğan, "Terör örgütlerinin ülkemiz içinde ve sınırlarımızda yaptıkları eylemleri destekleyenler, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar" diye konuştu.

Kendisi için "sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret ederek "Bizzat kendisi bir kaset komplosuyla işbaşına gelen, partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısının sebebi de budur“ diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'de siyasi ve sosyal kaos çıkarılmaya çalışıldığını da ileri sürdü. Erdoğan, "Siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle 83 milyonun huzurunu kaçırmaya çalışanlar karşılarında hukuku bulmaya devam edecekler" dedi.

DW, DHA/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Bitlis'te 10 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiBitlis'te 10 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
05 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 5?05 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 5?

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

TDH Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den muhalefete gönderme

Sarıgül’den muhalefete gönderme

Bitlis'te 10 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te 10 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı tarih verdi: 25 Ocak

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı tarih verdi: 25 Ocak

İBB Meclisinde gerginlik! CHP'li üyeler salonu terk etti

İBB Meclisinde gerginlik! Salonu terk ettiler

11 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bursa merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.