Erdoğan: ‘’Aşılama Perşembe ya da Cuma Başlamış Olacak’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık’ta Çin’den Türkiye’ye ulaşan 3 milyon doz CoronaVac aşısının, testlerinin tamamlanmasının ardından bu hafta sonuna kadar uygulanmasına başlanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı kabine toplantısı gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya‘‘Sayın Bakan bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi?’’ şeklinde bir soru yöneltti.
Koca’nın verdiği yanıttan sonra konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı, ‘‘Sayın Bakan, ‘Perşembe veya Cuma olur’ diyor. Böylece belirlenen sıraya göre perşembe ve cuma bu kampanyamız başlamış olacak. Bu tarihte aşılar başlayacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmamız. Çok sayıda üniversite kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içinde’’ dedi.
Erdoğan, Türkiye’nin yalnız bu aşıyı üreten Çinli Sinovac’la değil Alman BioNTech, İngiliz Astra Zeneca ve Rus Sputnik aşısı için de görüşme halinde olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı, ‘‘Gelinen aşamada önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Türkiye dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini en yakından takip etmektedir. Uygulama aşamasına gelen her ürünle ilgilenmektedir. Hali hazırda Çin aşısını ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeili bir aşısıyla da anlaşmamızı yaptık. Görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeili aşılar ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz’’ diye konuştu.
Kısıtlamaları kademeli azaltma mesajı
Kasım ayında arttırılan önlemlerin sonuç vermeye başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı, vaka sayısında azalmanın sürmesi halinde kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını ifade etti.
Erdoğan, ‘‘Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle gözükür bir şekilde geriletmeyi başardık. Azalan vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli bir şekilde hafifledi. Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde açtıkları sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar kendi alacağımız tedbirlerle kendimizi savunmaya mecburuz. Bu tedbirlerin en başında temizlik maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle birlikte kısıtlamaları elbette kademeli olarak azaltacağız. Her birey kısıtlamaya devam etmeli’’ dedi.
'‘Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı’’
Türkiye’de 23 Aralık’ta günlük 259 olan can kaybı sayısı bugün 174’e düşerken günlük hasta sayısı ise 1003’e geriledi. Günlük hasta sayısı 24 Kasım’da 7.381’e ulaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının Türk ekonomisine yönelik etkisinin dünyayla mukayese edildiğinde daha sınırlı kaldığını savundu.
Erdoğan, ‘‘Geçtiğimiz yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Corona salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni döneme hazırladık. Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek programları başlattık. Yılın ikinci çeyreğinde ülkemizde derinden hissedildi. Bu dönemde dünyada daha ağır geçerken, Türkiye yüzde 9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. Üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz yüzde 30 oranında arttı. Otomobil ve konut piyasalarında Haziran ayıyla birlikte ciddi hareketlilik gerçekleşti. Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı. Kapasite kullanım oranımız yüzde 76 seviyesine ulaştı’’ dedi.
DİSK’e göre geniş tanımlı işsizlik artıyor
Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerine rağmen Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün açıkladığı verilere göre Türkiye iş piyasasında istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise 2,3 puanlık azalış ile yüzde 45,9’dan yüzde 43,6’ya düştü.
TÜİK işsizlik oranını yüzde 12,7 olarak açıklasa da Devrimci İşçi Sendikaları. Konfederasyonu’nun (DİSK) araştırma merkezi, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 27’ye ulaştığını iddia ediyor.
TÜİK’in işsizlik oranı, son 4 hafta içerisinde iş aradığı halde bulamayan kişileri işsiz olarak niteliyor. Geniş tanımlı işsizlikte ise iş bulma ümidini kaybedenler, mevsimlik işçiler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, eksik çalışanlar da bu gruba ekleniyor.