Erdoğan: ‘’Aşılama Perşembe ya da Cuma Başlamış Olacak’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Aralık’ta Çin’den Türkiye’ye ulaşan 3 milyon doz CoronaVac aşısının, testlerinin tamamlanmasının ardından bu hafta sonuna kadar uygulanmasına başlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı kabine toplantısı gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya‘‘Sayın Bakan bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi?’’ şeklinde bir soru yöneltti.

Koca’nın verdiği yanıttan sonra konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı, ‘‘Sayın Bakan, ‘Perşembe veya Cuma olur’ diyor. Böylece belirlenen sıraya göre perşembe ve cuma bu kampanyamız başlamış olacak. Bu tarihte aşılar başlayacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmamız. Çok sayıda üniversite kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içinde’’ dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin yalnız bu aşıyı üreten Çinli Sinovac’la değil Alman BioNTech, İngiliz Astra Zeneca ve Rus Sputnik aşısı için de görüşme halinde olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Gelinen aşamada önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Türkiye dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini en yakından takip etmektedir. Uygulama aşamasına gelen her ürünle ilgilenmektedir. Hali hazırda Çin aşısını ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeili bir aşısıyla da anlaşmamızı yaptık. Görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeili aşılar ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz’’ diye konuştu.