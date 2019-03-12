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ERDOĞAN: ATATÜRK MEZARDAN KALKSA İLK ÖNCE SENİN İPİNİ ÇEKER

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ey Bay Kemal bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber oluyorsun?

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Ey Bay Kemal bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber oluyorsun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin. Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker senin"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükçekmece'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'a AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İBB Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal eşlik etti.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, “Şimdi birisi buralarda tutturmuş Albatros, Albatros. Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor. Bunlara hala oy verecek misiniz?" dedi.

“HANİ SEN ATATÜRK'ÜN PARTİSİYDİN"
Erdoğan, “Biz siyasete muhalefet gibi rant aracı, menfaat kapısı olarak değil. Millete hizmet vasıtası olarak bakıyoruz. Biz muhalefet gibi siyaseti bir vaat yarışı olarak da görmedik, görmüyoruz. Eminim sizler de itiraflarını, hezeyanlarını takip ediyorsunuz. CHP'liler her gün siyasi bir skandala imza atıyor. Geçenlerde bir CHP'li bir belediye başkanı 'seçim dönemlerinde attık tuttuk, sonrada yapamadık' diye itirafta bulunuyor. Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı kendinden yol isteyen hanım kardeşlerimize 'oy yoksa, yol da yok' diye tehdit ediyor. Bir başkası Balıkesir'de 'bu sefer oylarımız şuraya' diyerek bölücülerin ağzıyla konuşuyor. Bir başkası komiklik olsun diye, Kuran-ı Kerim ile, Cuma selasıyla millet karşısında alay ediyor. Bir diğeri terör örgütü ile beraber, el ele, omuz omuza. Bir diğeri bakıyorsunuz benim bayrağımı yakıyor. Bayrağımızı yakanlarla CHP beraber değil mi şu anda. Ey Bay Kemal bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber oluyorsun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin. Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker senin" şeklinde konuştu.

“ALBATROS PARKI VAR. BUNU KATAKULLİYLE YEMEYE KALKTILAR"
Binali Yıldırım da Büyükçekmece'de bir konuşma yaparak, “Bakın burada bir Albatros Parkı var. Bunu katakulliyle yemeye kalktılar. Büyükçekmece buna izin verir mi? Hiç heveslenmesinler. Buradan söz veriyoruz. Orası, Büyükçekmece'nin en güzel millet bahçesi olacak. Yeşil koridorlarla da Büyükçekmece'yi yemyeşil yapıyoruz. Deniz ile ormanı birleştiriyoruz. Sahilleri kesintisi pırıl pırıl yapacağız. Bunu Mevlüt Uysal kardeşimizle yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Binali Yıldırım'ın konuşması
- Erdoğan'ın konuşması
- Detaylar

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