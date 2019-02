Erdoğan: Avrupa Birliği samimi değil (2)

'ERZİNCAN MAYASI İLE SAĞLAM BİR ŞEHİRDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun mitingi sonrası Erzincan'a geldi. Mitingin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na 'Bir Şarkısın Sen Ömür Boyu Sürecek' ve 'Kutlu Yolun İki Sadık Yol Arkadaşı Can Erzincan'a Hoşgeldiniz' yazılı dev pankartlar asıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği miting alanında toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, Erzincan'da 1939 ve 1992'de yaşanan depremleri hatırlattı. Recep Tayyip Erdoğan, "1939 kışında o büyük depremde yaklaşık 100 bin ev yıkılmış, Erzincan adeta yerle bir olmuş. Dönemin savcısı cezaevinde bulunan mahkumları toplar ve şöyle der: 'Sizi kurtarma çalışma görevinde bulunmak üzere bırakıyorum ama hiçbiriniz kaçmayacak her akşam buraya geri döneceksiniz.' Her sabah kurtarma çalışmaları için çıkan mahkumlar her akşam eksiksiz geri gelmişler. Deprem yıkıntılarının kaldırılmasının ardından özel bir af çıkarılmış, bunlar serbest bırakılmış. Erzincan mayası ile böyle sağlam bir şehirdir" dedi.

YILDIRIM'A DESTEK İSTEDİ