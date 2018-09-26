Erdoğan, Avrupa’nın lokomotif ülkesi Almanya'yı ziyaret edecek

Almanya'daki 19 milyon 258 bin göçmen kökenli arasında yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusla Türkiye kökenliler ilk sırada yer alırken ve bu rakam toplam göçmen sayısının yüzde 14'üne karşılık geliyor.

Ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 83 milyon ve 512 milyonluk Avrupa’nın en kalabalık ülkesi. Ülkede yaşayan göçmen kökenliler nüfusun yaklaşık yüzde 24’ine denk geliyor.

Avrupa kıtasında 9 ülkeyle komşu olan Almanya, 357 bin 22 kilometrekarelik yüz ölçümünün yanı sıra, 2 bin 389 kilometre de kıyı şeridine sahip.

Soğuk Savaş döneminde Federal Almanya ile ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri yoğun olarak devam ettiren Türkiye, 1960’larda İşgücü Anlaşması imzalayarak, çok sayıda vatandaşını çalışmak için bu ülkeye gönderdi.

Tarihsel olarak Türkiye’nin Avrupa’daki müttefiklerinden biri olan Almanya'nın, Türkiye ile siyasi, ekonomik, askeri ve insani boyutları kapsayan çok yönlü ve köklü ilişkileri mevcut.

- İşsizlik oranı sadece yüzde 3,4

Yunanistan, İtalya ve Portekiz gibi diğer AB ülkelerine oranla sahip olduğu düşük işsizlik rakamları, yüksek ihracat hacmi ve istikrarlı yapısıyla Almanya ekonomisi, Avrupa'nın lokomotif ülkesi olarak görülüyor.

Almanya'nın geçen yıl Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH) yüzde 2,9 artarak 3 trilyon 267 milyar avroya ulaşırken kişi başına düşen milli geliri de yaklaşık 40 bin avroya yükseldi. Bu yıl ekonominin yüzde 2 büyümesi bekleniyor.

Almanya, yüksek ihracat rakamlarının ve gelişmiş teknolojisinin yanı sıra AB ülkeleri arasında sahip olduğu en düşük işsizlik oranıyla da öne çıkıyor. Bu yılın Temmuz ayı itibariyle Almanya yüzde 3,4 ile Avrupa Birliği’nde en düşük işsizlik oranına ve yaklaşık yüzde 6,1 ile en düşük genç işsiz oranına sahip ülke olması dikkati çekiyor. Ülkenin iş gücü yaklaşık 45 milyon.