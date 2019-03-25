Erdoğan: Ayasofya Müzesi'ni Ayasofya Cami olarak değiştiririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ayasofya Müzesi'nin müze statüsünden çıkarılabileceğini ve adının "Ayasofya Camii" olarak değiştirilebileceğini açıkladı.

Erdoğan, TGRT'de yayınlanan 31 Mart yerel seçim özel programında müzenin ücretsiz olmasına ilişkin bir soruya "Olmayacak şey değil. Adını artık müze değil Ayasofya Cami koyarız. Müze statüsünden çıkar" yanıtını verdi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turistler Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih Camisi'ne geliyorlar, herhangi bir ödeme yapıyorlar mı? Aynı şeyi Ayasofya'da da yapar. Müze statüsünden çıkar. Zaten daha sonradan buraya böyle bir statü verildi. Bu da yine CHP zihniyetinin bir adımıdır. Bu adımı değiştiririz."

"Dövize yönelik manipülatif bazı dayatmalar var"

Erdoğan röportaj sırasında Türk lirasının döviz karşısında yaşadığı son değer kaybına da değindi.

"Dövize yönelik manipülatif bazı dayatmalar var" diyen Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan hakkında başlattığı soruşturmayı hatırlattı.

Erdoğan şöyle devam etti: