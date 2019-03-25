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Erdoğan: Ayasofya Müzesi'ni Ayasofya Cami olarak değiştiririz

25.03.2019 02:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT televizyonunun 31 Mart yerel seçim özel programında soruları yanıtladı. Erdoğan, İstanbul'daki tarihi Ayasofya Müzesi'nin cami statüsü kazanabileceğini, "Ayasofya Cami" olarak anılabileceğini söyledi.

Erdoğan: Ayasofya Müzesi'ni Ayasofya Cami olarak değiştiririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ayasofya Müzesi'nin müze statüsünden çıkarılabileceğini ve adının "Ayasofya Camii" olarak değiştirilebileceğini açıkladı.

Erdoğan, TGRT'de yayınlanan 31 Mart yerel seçim özel programında müzenin ücretsiz olmasına ilişkin bir soruya "Olmayacak şey değil. Adını artık müze değil Ayasofya Cami koyarız. Müze statüsünden çıkar" yanıtını verdi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turistler Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih Camisi'ne geliyorlar, herhangi bir ödeme yapıyorlar mı? Aynı şeyi Ayasofya'da da yapar. Müze statüsünden çıkar. Zaten daha sonradan buraya böyle bir statü verildi. Bu da yine CHP zihniyetinin bir adımıdır. Bu adımı değiştiririz."

"Dövize yönelik manipülatif bazı dayatmalar var"

Erdoğan röportaj sırasında Türk lirasının döviz karşısında yaşadığı son değer kaybına da değindi.

"Dövize yönelik manipülatif bazı dayatmalar var" diyen Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan hakkında başlattığı soruşturmayı hatırlattı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Seçimin arkasından bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz. Yani bunların gözünün yaşına bakmayız. Şu anda BDDK'nın attığı adım bunun bir örneğidir. Uluslararası camiada da bunu yapanların üzerine de gideceğiz. Onlara da gerekli bu noktada darbeyi şu anda biliyorsunuz SPK da indirdi, BDDK da indirdi. Bunu yine aynı şekilde indireceğiz. "

BDDK, soruşturmaya JP Morgan'ın 22 Mart tarihinde döviz piyasalarına ilişkin yayımladığı raporu gerekçe göstermişti.

Kurum, raporun banka müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiğine ilişkin şikayetleri gerekçe göstermişti.

Sermaye Piyayası Kurulu (SPK) da, söz konusu raporun Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri üzerinde "spekülatif etki yarattığına yönelik şikayetler" üzerine inceleme başlattıklarını duyurmuştu.

Türk lirası Cuma günü piyasa kapanışı öncesinde Amerikan Doları karşısında yüzde 6'ya yakın değer kaybetmişti.

Bu TL'nin Ağustos ayından bu yana dolar karşısında bir günde yaşadığı en büyük değer kaybı. Dolar/TL kuru bu kayıpla 5,78'i aşmıştı.

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