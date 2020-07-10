Erdoğan: “Ayasofya’da İlk Namaz 24 Temmuz’da”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını söyledi.

Erdoğan, Danıştay’ın Ayasofya’yı müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve kendisinin de Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalamasının ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.

Erdoğan konuşmasında, “Hazırlıkları süratle tamamlayarak, 24 Temmuz 2020 Cuma günü, Cuma namazı ile birlikte Ayasofya’yı ibadete açmayı planlıyoruz” dedi.

Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya’ya ücretli giriş uygulamasını da kaldırdıklarını açıklayan Erdoğan, Ayasofya’nın kapılarının herkese açık olacağını da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm camilerimiz gibi Ayasofya’nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecektir” diye konuştu.