HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan: “Ayasofya’da İlk Namaz 24 Temmuz’da”

Erdoğan: “Ayasofya’da İlk Namaz 24 Temmuz’da”

10.07.2020 22:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşmasında, “Hazırlıkları süratle tamamlayarak, 24 Temmuz 2020 Cuma günü, Cuma namazı ile birlikte Ayasofya’yı ibadete açmayı planlıyoruz” dedi

Erdoğan: “Ayasofya’da İlk Namaz 24 Temmuz’da”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını söyledi.

Erdoğan, Danıştay’ın Ayasofya’yı müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve kendisinin de Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalamasının ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.

Erdoğan konuşmasında, “Hazırlıkları süratle tamamlayarak, 24 Temmuz 2020 Cuma günü, Cuma namazı ile birlikte Ayasofya’yı ibadete açmayı planlıyoruz” dedi.

Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya’ya ücretli giriş uygulamasını da kaldırdıklarını açıklayan Erdoğan, Ayasofya’nın kapılarının herkese açık olacağını da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm camilerimiz gibi Ayasofya’nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecektir” diye konuştu.

Ayasofya’nın hangi amaçla kullanılacağı konusunun Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgili olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Herkesi, ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan Ayasofya kararına saygılı olmaya davet ediyorum. Bu konuda görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de ibadete açık 435 kilise, sinagog ve havranın bulunduğunu kaydederek, “Bu manzara, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören anlayışımızın tezahürüdür” dedi.

Bugün Ayasofya’nın “yeniden dirilişlerinden” birini yaşadığını söyleyen Erdoğan, “Vatikan’ın müze haline dönüştürülerek ibadete kapatılmasını talep etmekle Ayasofya’nın müze olarak kalmasında ısrarcı olmak aynı mantığındaki ürünüdür” ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendiKoronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi
HSK ihraç listesi ile 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı | Son dakika HSK kararnamesiHSK ihraç listesi ile 26 hakim-savcı görevden uzaklaştırıldı | Son dakika HSK kararnamesi

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Ayasofya ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Ödülü aldı tatile koştu! Bikinili yakalandı

Ödülü aldı tatile koştu! Bikinili yakalandı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 16 şirkete kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

Sakarya'da şiddetli patlama! Acı haber geldi

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diğer Haberler
Dr. Ümit Çelik: Koronavirüsü dünyada ilk defa 3 boyutlu olarak görüntüledik

Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

ORC Araştırma şirketinin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Semiha Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı

Levent Özeren tutuklandı

Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı

Ayasofya'nın önünde akşam namazı kılındı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu uyardı! Vaka sayısı neredeyse 9 kat yükseldi

Vali uyardı! Vaka sayısı neredeyse 9 kat yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.