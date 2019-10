Erdoğan: Ayn El Arab'ın da kontrolümüz altına girmesi lazım

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile varılan mutabakatla ilgili, "Tel Rıfat’taki teröristlerden temizlenmesi sözü aldık, şu an itibarıyla bunların temizlendiğine dair bize Rusya gerekli bilgileri veriyor. Münbiç'ten de YPG'yi temizleme sözü aldık. Onun için de 'Temizledik' diyorlar. Tabii Silahlı Kuvvetlerimiz bunun takibi içinde. Yetmez, bizim için bir diğer önemli adım da özellikle tabii Tel Rıfat ve batısına doğru gidiyoruz, bugünkü adıyla Kobani, eski adıyla Ayn El Arap, buranın da teröristlerden boşaltılması, kontrolümüz altına girmesi lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na değinen Erdoğan, "Cumhuriyete birilerinin yıllardır yapageldiği gibi buram buram özenti kokan saçmalıklarla değil, işte böyle ülkeye ve millete en büyük hizmetleri kazandırarak layık olunur. İnşallah cumhuriyetimize en büyük hizmetimiz de ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak olacaktır" dedi.

Erdoğan, "Eğer ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar karşısında eski Türkiye refleksleriyle hareket etseydik, çok büyük bir felaketi yaşıyor olurduk. Bugün boynumuzda esaret zinciriyle yıkıntıların karşısında halimize ağlıyor değilsek milletimizle beraber oryaya koyduğumuz yeniden direniş ve şahlanış iradesine borçluyuz. Birilere hala Türkiye’nin verdiği mücadelenin farkında değilse de milletimiz olup biteni görüyor ve hiçbir fedakârlıktan kaçmıyor. Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor ve hamd olsun zafere doğru adım adım yürüyor. Bu büyük mücadelenin başarısı için önce AK Parti olarak kendi birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor, cumhur ittifakı olarak ortaya koyduğumuz performans parlamento içinde de kendini gösterdi ve gösteriyor temennimiz bunun ileri safhalara yürümesidir" diye konuştu.

'KÜLLERİMİZDEN AYAĞA KALKTIK'

Türkiye ekonomisinin kötü yönde ilerlediği hakkında söylemlerde bulunanlara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomiyle ilgili, 'Çökerttik, çökertiyoruz, battı, bitti' dediler ne oldu? Bitti mi, battı mı? Elhamdülillah biz küllerimizden nasıl tarihte ayağa kalktıysak; şimdi yine aynı şekilde ayağa kalktık ve yola devam ediyoruz. Görüldüğü gibi faiz sürekli olarak iniyor, enflasyon aynı şekilde geriliyor, en yakın zamanda inşallah enflasyonda da tek haneli rakama ulaşacağız. Faizde aynı şekilde ulaşacağız. Bunu başaracağız ki, ekonomi rayına oturmuş olsun. Hiç bundan endişeniz olmasın, bu olacak. Elbette densizlik düzeyine varan söz ve davranışlarla ilgili arkadaşlarımız gereken cevabı veriyorlar, verecekler" şeklinde konuştu.

'BUNU YAPMAZSAK ALDIĞIMIZ ÜCRETİ KENDİMİZE HELAL KILAMAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekillerine de Meclis çalışmalarına katılım hususunda uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Allah rızası için, parlamento çalışmalarında lütfen karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda, zorda bırakmayın. Toplantı yeter sayısında grubumuzu darda bırakmayın önce toplantı yeter, karar yeter sayısı hep birlikte orada yer alacağız ki muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyelim bir iktidar partisine yakışan budur bu millet sizleri bizleri buraya bunun için gönderdi. Bunu yapmazsak bunun vebalinden kurtulamayız. Aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız. Grup başkanımızın başkanvekillerimizin müsaadesi olmadan yurtdışındaki görevler olmadan arkadaşlarımızın Salı, Çarşamba, Perşembe fevkalade bir şey olmadıktan sonra 3 gün Meclisteki çalışmalarda sürekli bulunmamız lazım" dedi.

'ÜLKEMİZ ALEYHİNE 700'E YAKIN EYLEM YAPILDI'

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek, "Barış Pınarı Harekatı başladığından beri yurtdışında bilhassa da Avrupa’da terör örgütü mensupları tarafından ülkemiz aleyhine 700’e yakın eylem gerçekleştirildi. Bunların çoğu bizimle NATO’da beraberler, AB'de bizim muhatabımızlar. Bütün bunlara rağmen, bu eylemler bunların ülkelerinde düzenleniyor, üstelik de bunların polislerinin nezaretinde düzenleniyor. Ses var mı? Yok. Bu eylemlerde 79’u doğrudan bayrağımıza, misyonlarımıza, camilerimize veya vatandaşlarımıza yönelik şiddet içeriyor. Gerçekleştirilen saldırılarda 36 insanımıza yaralandı, bu saldırılarda pek çok bina, araç, iş yeri zarar gördü. Terör örgütü yandaşları bu saldırılarını Avrupa devletlerinin siyasi ve fiili himayesinde gerçekleştiriyor" dedi.

'TERÖR YILANI SİZİ DE ISIRACAKTIR'

Avrupa başta olmak üzere, terör örgütlerini destekleyen ülkelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış yapıyorsunuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı, eninde sonunda dönüp sizi de ısıracaktır, bunu böyle biliniz. Sokaklarınızda bombalar patlamaya, teröristlerin silahları ölüm kusmaya, Vandallar etrafı yakıp, yıkmaya başladığında yaptığınız yanlışı elbette anlayacaksınız. Bu Sarı yelekliler var ya sadece bir ülkede olmayacak, bütününde olacak. Zira, 'alma mazlumun ahını, çıkar aheste, aheste', çıkacak, o zaman da iş işten geçmiş olacak. Gelin yol yakınken yanlıştan dönün. Sırf bu beladan kurtulmak için, ülkenizden içi silah dolu çantayla uçağa binip ayrılan teröristlere dahi yıllarca göz yumduğunuzu biz biliyoruz" diye konuştu.

'BİRAZ KARAKTER MESELESİ'

Bazı devletlerin kedi vatandaşı olan DEAŞ’lıları geri almamak için çaba sarf ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları siz yetiştirdiniz, niye almıyorsunuz? Hadi alın? Bu biraz da karakter meselesi. Öyle yaparak kendi geleceklerini tehlikeye atıyorlar. Biz Türkiye olarak her türlü terörün üstesinden geliriz. İçeride de, dışarıda da. Biz bin yıldır kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Ama bunlar bunu başaramaz. Çünkü bunlarda bunu yapacak yürek de tecrübe de irade de yok" dedi.

'MİLLETİMİZE MÜJDELERİMİZ OLACAK'

Batı ülkelerine eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Bugüne kadar Suriye’ye, Irak’a, Afrika’ya hapsettiğinizi sandığınız o terör balonları, bir gün mutlaka patlayacak. O zaman buradan saçılan pislikler, her tarafınıza şiddet olarak, kan olarak, acı olarak, kaos olarak bulaşacak. Ülkenizde destek verdiğiniz, temsilcilerini en üst düzeyde ağırladığınız o teröristlerin ellerinde nice masumların kanı var. Onları kucaklayarak, siz de aynı insanlık suçuna ortak oluyorsunuz. Bazı ülkeler, milli güvenliklerine tehdit gördüğü teröristleri, her nerede olursa olsun, bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse, Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimiz müjdelerimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

'ASKER SELAMINA ARA VERMEYECEĞİZ'

Avrupa’daki vatandaşların uğradıkları saldırılar ve haksızlıklar konusunda gereken girişimlerde bulunarak hesap soracaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı sebebiyle askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Sporcularımızın selamından korkacak kadar zavallılar. İşte bakın bir kız tekvandocumuz şampiyon oluyor, asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. Bunların durumu bu tam da bu. Onun için biz durmadan, karalılıkla yolumuza devam edeceğiz. Selamımıza da ara vermeyeceğiz. 'Selam tüm Mehmetçiğimize' diyecek, yola devam edeceğiz. Artık aramızdaki küçük farklılıklardan kaynaklanan ayrılıklara, husumetlere bir son vermenin vakti gelmiştir" şeklinde konuştu.

'900’ÜN ÜZERİNDE TERÖRİST TEMİZLEDİK'

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile taciz edildiği coğrafyayı temizlediğini aktaran Erdoğan, Güvenli Bölge projesine destek vermeyen ülkeleri eleştirdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunlar sadece öldürmeyi bilirler, sadece silah satmayı bilirler, 'gelelim de burada bir destek verelim' böyle bir şeyin içinde yoklar. Bunu sadece burada yapmadılar bunu daha önce Irak’ta da yaptılar. Bizim de tabii ki B, C planımız da var. Vakti, saati geldiğinde onu da yapacağız. Ama 'petrol' dediğin zaman hemen dalarlar, petrole yürürler. Bundan geri durmazlar. Çünkü bunlar için petrolün bir damlası, binlerce insanın kanına bedel. Böyle bir yapının içindeler. Kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşlerimiz neredeyse birkaç saatte harekat sınırı olan 30 kilometreye indiler. Şu anda Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 bin 219 kilometrekare alandaki 558 yerleşim birimini 900 üzerindeki teröristi etkisiz hale getirerek temizlemiş durumdayız. Tel Abyad ve Resulayn arası kontrol altında. Ama bizim için yeterli mi? Değil. Bunun için Tel Rıfat’taki teröristlerden temizlenmesi sözü aldık, şu an itibarıyla bunların temizlendiğine dair bize Rusya gerekli bilgileri veriyor. Münbiç’ten de YPG’yi temizleme sözü aldık. Onun için de, 'temizledik' diyorlar. Tabii silahlı kuvvetlerimiz bunun takibi içinde. Yetmez, bizim için bir diğer önemli adım da özellikle tabii Tel Rıfat ve batısına doğru gidiyoruz, bugünkü adıyla Kobani, eski adıyla Ayn El Arap, buranın da teröristlerden boşaltılması, kontrolümüz altına girmesi lazım."

'BEN TURİST MİYİM?'

Güvenli hale getirilen bölgelere Suriyelilerin geri döneceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim derdimiz onların yerlerine girmesi. Biz bu adımları bunun için atıyoruz" dedi. Erdoğan, kendine Türkiye’nin ne zaman Suriye'den çıkacağı yönünde soru soran batı liderlerine "Siz ne zaman çıkıyorsunuz onu söyleyin" karşılığını verdiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya dörtlü zirvesi için; İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a yaptığı Şanlıurfa, Gaziantep ya da İstanbul teklifini hatırlatarak, "Sen beni Berlin’e çağırıyorsun, ben turist miyim? Ne işim var benim orada? Dürüstseniz gelin de belki size sınırları gezdiririz. Buraları da görme fırsatınız olur. En son dedik ki 3-4 Aralık’ta Londra’da NATO liderler zirvesi var. Orada da bu görüşmeleri ayrıca yapabiliriz" dedi.

'GEREKİRSE GÜVENLİ BÖLGE SAHASINI GENİŞLETİRİZ’

Barış Pınarı Harekat sahsındaki askerlere ve SMO mensuplarına yönelik tacizlerin ve saldırıların sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, "Adeta karış, karış tarayarak hem teröristleri imha ediyor, hem tahkimatları yıkıyor ve hem de kalan mühimmat ve malzemeleri topluyoruz. Açık konuşuyor ve ikaz ediyorum, bu hattın dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz" diye konuştu.

'CUMA GÜNÜ ORTAK DEVRİYE BAŞLIYOR'

Rusya ile yapılan mutabakatın süresinin dün dolduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya heyetlerinin dün bir araya geldiğini açıkladı. Erdoğan toplantıdan çıkan sonuçlar hakkında, "Rusya tarafı bize Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat doğusundan 34 bin terör örgütü mensubunun beraberindeki 3 bin 260 ağır silahla birlikte 30 kilometrelik hattın dışına çıktığını ifade etmişlerdir. Bizim elimizdeki bilgiler, bu konuda henüz tam manasıyla başarılı olunamadığına işaret ediyorsa da, sahadaki tespitlerimizin ardından kendilerine gererken cevabı vereceğiz. Bu kapsamda Cuma günü sahada ortak devriye çalışmalarını başlatıyoruz. Terör örgütü mensuplarını 30 kilometrenin dışına çıkartılamadığını görürsek veya saldırlar sürerse kendi harekatımızı gerçekleştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Gelişmelere göre bu konudaki tavrımızı belirleyecek ve hayata geçireceğiz. Şimdilik elimizdeki kazanımları güçlendirmeye bakacağız. Bazen bize, ‘30 kilometre ötesindeki teröristler ne olacak?’ diye soruyorlar. Diğerlerine ne olacaksa onlara da aynısı olacak, son teröriste kadar tamamı temizlenecek. Gerektiğinde sahada, gerektiğinde masada oyunu değiştirecek hamleler yaparak hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

‘BUNU TANIMIYORUZ’

Amerikan Temsilciler Meclisi’nden geçen 'Ermeni soykırımı' kararını ele alan Erdoğan, "Amerikan siyaseti içinde bir ekip 20 yıldır bu yönde gayret gösteriyordu. Bugüne kadar yöneticilerin ferasetiyle engellenen girişimler, Amerikan kamuoyunda ülkemiz aleyhindeki hava kullanılarak temsilciler meclisinden geçirildi. Yani bir anlamda fırsatçılık yapıldı. Buradan Amerikan kamuoyuna, tüm dünyaya sesleniyorum; bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok, bunu tanımıyoruz da. Açık konuşmak gerekirse kendi dilimizle buna cevap verelim 'kendileri çalıp, kendileri oynadı', yapılan bu. Buna rağmen ülkemize atılan bu iftiranın bir ülke parlamentosunda kabul görmüş olmasından dolayı üzüntülüyüz" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZİM İNANCIMIZDA SOYKIRIM KESİNLİKLE YASAKTIR'

Türkiye’nin 1970’li ve 1980’li yıllarda ASALA terör örgütünün saldırılarına maruz kalarak 21 ülkede 40’ın üzerinde diplomatını kaybettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz aleyhine oy kullanan tüm temsilciler meclisi üyelerinin bir an önce gerçekleri görmelerini diliyoruz. Türkiye’nin bu kayıplarından söz dahi etmeyen; ancak 1 asırdan uzun süre önce yaşanmış bir hadise konusunda tek taraflı hüküm veren bu tür girişimlerin tamamını reddediyoruz. Şunu tekrar söylüyorum; bizim inancımızda soykırım kesinlikle yasaktır. Buradaki bir tehcir olayını soykırım olarak ifade edenler, sadece kendilerine göre bir suçlu aramanın gayreti içindeler. Böyle bir ithamı milletimize yapılmış en büyük hakaret addederiz. Tarihleri soykırım, kölelik, sömürüyle dolu ülkelerin Türkiye’ye ne söz söyleme ne ders verme hakkı olamaz" diye konuştu.

'BU KULLANDIĞINIZ BİR MANİVELA MIDIR?'

Temsilciler Meclisi’nden geçen yaptırım tasarısın hakkında da konuşan Erdoğan, "Barış Pınarı bahanesiyle ve ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgilidir. FETO’nun yıllarca piyasada dolaştırdığı iddialara dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı da şiddetle reddediyoruz. Amerika bir FETO’ya mahkum olacak kadar küçüldü mü ya? Adalet Bakanlığımız sizlere 90 koli Türkiye mahkemelerinin verdiği dosyalar gönderdi, şunu oturun bir inceleyin. 'Burada ne var' diye bakın, bakmıyorsunuz. Böyle bir terörist başını, Türkiye’ye darbe yapan terörist başını ülkenizde saklıyorsunuz. Yoksa bu sizin özel olarak değerlendirme noktasında kullandığınız bir manivela mıdır? Bunu da bir söyleyin, bundan size fayda gelmez. İstediğiniz kadar bunu düşünerek elinizde, avucunuzda bunu tutun, bir şey gelmez. Ya bunu bize teslim edeceksiniz ya da bizden bundan sonra herhangi bir suçlunun iadesiyle ilgili anlaşmalar konusunda herhangi bir iade beklemeyin" diye konuştu.

