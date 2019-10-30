Erdoğan: Ayn El Arab'ın da kontrolümüz altına girmesi lazım (2)

'BİZİM DAVAMIZ KIYAMETE KADAR AYAKTA KALACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, partinin kuruluşundan bu yana il başkanlığı yapmış isimlerle bir araya geldi. Erdoğan, dava adamının görevinin son nefesini verdiğinde biteceğinin altını çizerek, "Teşkilat yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili gibi unvanlı görevler, bu büyük yürüyüşte sadece birer hizmet vesilesidir, hizmet vasıtasıdır. Asıl önemlisi, hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük davanın başarısı için bir nefer gibi çalışabilme erdemini gösterebilmektir. Bunun için hiçbir kardeşimizi 'eski AK Partili' olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız. İnşallah bizim davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. AK Parti bu davanın temsilcisi olmayı hak ettiği sürece varlığını sürdürecektir" diye konuştu.

'DAVA ADAMI SIFATINI TAŞIMAK HERKESE NASİP OLMAZ'

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana yoldan çıkanların, yolunu kaybedenlerin ve kerameti kendinde görenlerin olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu ilk insandan bugüne dek var olan bir gerçektir. İşte en önemlisi de Kabil’le Habil meselesidir. 'Kardeş, kardeşi niye vurdu?' diye sormaya gerek yok. Bu bir var olan gerçek. İstenmez; ama var. Bu nasip meselesidir. 'Dava adamı' sıfatını sonuna kadar taşımak herkese nasip olmaz. Biz kimin nereye gittiğine değil kendimizin hangi istikamette olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

'BUNU BAŞARDIK'

Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü terörle mücadeleden örnekler veren Erdoğan, işin hala bitmediğinin altını çizerek, şöyle devma etti:

"Barış Pınarı Harekatını yapmamızın tek sebebi, işte o terör koridorunu, terör devletini kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık, bunu hallettik. Aynı şekilde içeride de, Güneydoğu’da kısmen Doğu’da devlet kurma girişimleri oldu. Kongrelerinde bayrağımızı duvara asmaktan çekinenler, Türk Bayrağı’na orada kongrelerinde yer vermeyenler, İstiklal Marşı'mızı okumayanlar, okutmak istemeyenler, bedelini ödediler mi? Ödediler. Bundan sonra da ödetiriz, ödetmeye devam ederiz. Anayasamızın ilk 4 maddesinde bunlar var mı? Var. Gereğini yapacaksın, arkadaş. Yapmıyorsan, bedelini de ödeyeceksin. Çünkü bu ülke bir hukuk devleti, hukuk devletinde de bunun gereğini yapacaksın. Yapmıyorsan, kendine o zaman başka yer bulursun. Başka yerden zaten size alkışlar geliyor. O alkışların geldiği yerlerle el tutarsınız. Bakıyorsunuz paçavralarını nerelerde dalgalandırıyorlar? Avrupa Parlamentosu'nda mı ararsın, başka yerde mi ararsın, her yerde."

'SON TERÖRİSTE KADAR DEVAM'

Irak'ta ve Suriye'de tehditleri kaynağında bertaraf edecek iradeyi ortaya koyduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yeri geldi dünyanın farklı köşelerinden FETO’cu hainleri paketleyip ülkemize getirdik, hala da getiriyoruz. Ta Meksika’dan en son paketledik, altık geldik. Yeri geldi bölücü teröristleri, yüzlerce kilometre öteden gidip, kendilerini en güvende sandıkları yerlerde imha ettik. Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu önce Cerablus’ta, sonra Afrin’de şimdi de sınırlarımızın kalan kısmının tamamında parçalayıp attık. Barış Pınarı Harekatı’mız devam ediyor. Şayet bize verilen sözler yerine gelir, sınırlarımız teröristlerden arındırılır, tahkimatlar yıkılırsa ne ala. Çok ciddi tahkimatlar var, tüneller var, hala suçlu arıyorlar. Ne suçlu arıyorsun ya? Bunlar o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz terör örgütlerine yardım, yataklık yapan bir yönetimsiniz. Önce bunun bedelini ödeyin. Burada bunlara ses çıkarmazsınız, ondan sonra sarı yeleklilerle de uğraşırsınız. Çünkü mazlumların ahı çarpar. İşte biz de tuttuk, kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Son terörist de ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz."

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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