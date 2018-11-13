Erdoğan ayrı rapor istedi! Sürprizler olabilir

Muhalefet partilerinde olan illerin belediye başkan adaylarının önceden ilan edileceğini yazan Selvi, Ankara, İstanbul ve İzmir ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel ilgilendiğini belirtti. AK Parti'nin İstanbul’da sokak esaslı değil, sandık esaslı bir çalışma yürüteceğini, 'ev ziyaretleri' esaslı çalışmaya ek olarak seçmen ağırlıklı bir çalışmaya geçildiğini ifade eden Selvi, "Erdoğan’ın hedefi İstanbul ve Ankara’yı yeniden kazanıp Türkiye ortalamasını yükseltmek. Diğer partiler aday tespitiyle uğraşırken Erdoğan seçim kampanyasını başlatacak. Cumhurbaşkanı sahaya erken çıkacak, son 1 haftayı ise İstanbul’a ayıracak" ifadesini kullandı.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR ADAYLARI KİMLER?



Selvi, yazısının devamında İstanbul için Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Ankara için Mehmet Özhaseki, İzmir için ise Mahmut Özgener isminin konuşulduğunu aktardı. Selvi, yazısında "Ama bir noktanın altını çizmek istiyorum. Henüz yolun başındayız. Bu isimleri konuştukça AK Parti cephesinde “Sürprizler olabilir” uyarısını alıyorum" diye yazdı. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

