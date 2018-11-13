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Erdoğan ayrı rapor istedi! Sürprizler olabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 07:01 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan il il rapor alıyor, muhalefet ittifakı zorluyor" başlıklı yazısında, Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin kulis bilgilerini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her il için ayrı rapor istediğini belirten Selvi, Erdoğan'ın "belediye başkanının belirlenmesi" ve "seçim kampanyası ve stratejisinin belirlenmesi" üzerinde durduğunu aktardı.

Erdoğan ayrı rapor istedi! Sürprizler olabilir

Muhalefet partilerinde olan illerin belediye başkan adaylarının önceden ilan edileceğini yazan Selvi, Ankara, İstanbul ve İzmir ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel ilgilendiğini belirtti. AK Parti'nin İstanbul’da sokak esaslı değil, sandık esaslı bir çalışma yürüteceğini, 'ev ziyaretleri' esaslı çalışmaya ek olarak seçmen ağırlıklı bir çalışmaya geçildiğini ifade eden Selvi, "Erdoğan’ın hedefi İstanbul ve Ankara’yı yeniden kazanıp Türkiye ortalamasını yükseltmek. Diğer partiler aday tespitiyle uğraşırken Erdoğan seçim kampanyasını başlatacak. Cumhurbaşkanı sahaya erken çıkacak, son 1 haftayı ise İstanbul’a ayıracak" ifadesini kullandı.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR ADAYLARI KİMLER?

Selvi, yazısının devamında İstanbul için Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Ankara için Mehmet Özhaseki, İzmir için ise Mahmut Özgener isminin konuşulduğunu aktardı. Selvi, yazısında "Ama bir noktanın altını çizmek istiyorum. Henüz yolun başındayız. Bu isimleri konuştukça AK Parti cephesinde “Sürprizler olabilir” uyarısını alıyorum" diye yazdı. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

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ak parti Recep Tayyip Erdoğan abdulkadir selvi yerel seçim seçim 2019 Ankara izmir istanbul

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