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Erdoğan-Babacan görüşmesinde neler konuşuldu?

26.06.2019 18:46 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle yeni parti kurma çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. Babacan'ın, İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçiminden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı uzun görüşmenin ayrıntılarına BBC Türkçe ulaştı. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

Erdoğan-Babacan görüşmesinde neler konuşuldu?

AKP'de seçim sonrasına dönük iç hesaplaşma ve "hata muhasebesi" yapılırken, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğiyle yeni parti kurma çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. Babacan'ın İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçiminden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları netleşmeye başladı.

AKP hükümetlerinde Ekonomi Bakanlığı da yapan Ali Babacan'ın seçimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin ayrıntılarına BBC Türkçe ulaştı.

Ali Babacan'ın doğrudan partiden "istifa" kararını değil, partinin Kurucular Kurulu üyeliğinden ayrılma isteğini ilettiği, ayrılma gerekçelerini ise deklarasyon niteliğinde sunduğu bir dosya ile Erdoğan'a hem yazılı hem de sözlü aktardığı öğrenildi.

Erdoğan, seçim sonrası partisinin yetkili kurulları ve yöneticileri ile yaptığı toplantılarda, görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Yeni partiden söz etmedi

AKP kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Ali Babacan'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme, uzun sürdü.

Babacan, kendisinin AKP içinde olduğu ve hatta kabinede görev aldığı dönemden itibaren başlayarak, başkanlık sistemine geçilmesi sonrasını da kapsayacak şekilde yaşanan aksaklıklar, ekonomideki sorunlar, partinin yıllar içinde halktan kopuş nedenlerini de içeren dosyadaki görüşlerini, sözlü olarak da Erdoğan'a iletti.

Ancak Babacan, Erdoğan'dan Kurucular Kurulu'ndan ayrılma isteğini iletirken, yeni bir partinin kurulmasından söz etmedi.

Ali Babacan

'**Ne yapacaksanız burada yapın**'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Babacan'ı dinledikten sonra, geçmiş yıllarda parti hatta parti kuranlar olduğunu ancak sonunun hüsranla sonuçlandığını belirterek, bir anlamda Babacan'a "gittikleri yolun doğru yol olmadığı" mesajı verdi.

AKP davasına gönül veren herkese kapılarının açık olduğunu belirten Erdoğan, "Daha evvel de bu tür hadiseler, ayrılmalar oldu. Hatta bırakınız ayrılmayı Meclis'te grup kuranlar oldu. Ama sonra ne oldular, silinip gittiler. Bunlar zor işlerdir. O nedenle, eğer yapacak birşeyiniz varsa, burada yapın. Ama eğer kalmayacaksınız da yolunuz açık olsun" görüşünü iletti.

Babacan'ın ise bu sözler üzerine yorum yapmadığı ancak AKP'den ayrılma kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

Davutoğlu, toplantıları** sürdür**ecek

AKP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı söylenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise yurt gezilerini sürdürüyor.

Daha önce başkent Ankara ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu birçok yerde konferanslar veren Davutoğlu'nun, 30 Haziran'da da Elazığ'a giderek, sivil toplum örgütleri ile toplantılarını sürdüreceği bildirildi.

Davutoğlu'nun, Anadolu gezilerinde, yeni bir parti kurması halinde taban bulup bulmayacağını test ettikten sonra parti kurup kurmama konusundaki tavrını netleştirmesi bekleniyor.

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