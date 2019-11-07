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Erdoğan 'Bağdadi'nin hanımı yakalandı' dedi, ayrıntılar ortaya çıktı!

07.11.2019 11:45 | Son Güncelleme

Alman haber ajansı dpa, IŞİD elebaşı Bağdadi’nin eşinin Türkiye tarafından yakalanmasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Esma el Kubeysi’nin 2018 yılında on kişilik bir grupla Hatay’da yakalandığı belirtiliyor. Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye, Bağdadi’nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı” dedi.

Erdoğan 'Bağdadi'nin hanımı yakalandı' dedi, ayrıntılar ortaya çıktı!

Alman haber ajansı dpa, ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldürüldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin aile fertlerinin yakalanmasıyla ilgili ayrıntılara ulaştı.

Bir Türk yetkiliye dayandırılan haberde Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi’nin 2 Haziran 2018’de beraberindeki on IŞİD zanlısı ile birlikte Hatay’da yakalandığı kaydedildi.

Grubun içinde bir erkek, dört kadın ve altı çocuğun bulunduğu, Esma’nın kimliğinin kısa süre içinde tespit edildiği ve Bağdadi’nin yönetim çevresiyle ilgili pek çok bilgi verdiği belirtiliyor.

Yakalananlar arasında Bağdadi’nin kızının da bulunduğu, kızının kimliğinin gen testiyle de teyit edildiği kaydedildi. Bağdadi’ye ait DNA’nın Irak’tan temin edildiği, Bağdadi’nin kızının ismini Leyla Cebir olarak bildirdiği belirtildi.

Yakalananların Türkiye’deki bir geri gönderme merkezinde tutulduğu da verilen bilgiler arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Bağdadi’nin öldürülmesi konusunun ABD tarafından iletişim kampanyasına dönüştürüldüğünü belirterek "Biz de hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Bakın ilk defa şimdi bugün açıklıyorum" demişti. Erdoğan, daha önce Bağdadi'nin kız kardeşi ve eniştesinin de Suriye'de yakalandığını hatırlatarak "çalışmaların en güçlü şekilde sürdürüldüğünü ve sürdürülmeye devam edeceğini" kaydetmişti.

Erdoğan, Bağdadi’nin eşinin ne zaman ve nerede yakalandığı ile ilgili ayrıntı vermemişti.

ALTUN: YENİ YAKALANDILAR

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, Bağdadi’nin karısı da dahil olmak üzere aile üyelerini yeni gözaltına aldı. Tüm terör gruplarının peşinden gitme konusundaki kararlılığımızdan şüphe duyan herkes, teröristlerin peşinde koşan Türk hükümetinin siciline bir kez daha bakmalı, diğerleri arasında IŞİD, PKK veya YPG olmalı” ifadelerini kullandı.

"Türkiye, IŞİD elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin IŞİD, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir."

Türkiye Salı günü de Bağdadi’nin kız kardeşi, kız kardeşinin eşi ve gelininin Suriye’nin kuzeyinde yakalandığını açıklamış, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bu kişilerin yakalandığını doğrulamıştı.


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