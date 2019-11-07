Erdoğan: ‘Bağdadi’nin 13 Yakını Yakalandı’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti sırasında Başbakan Victor Orban’la ortak basın toplantısı düzenledi. IŞİD’e karşı Türkiye’den daha güçlü tavır koyan ülke olmadığını söyleyen Erdoğan son olarak Ebubekir El-Bağdadi’nin 13 yakınının yakalandığını açıkladı.

Erdoğan üç binden fazla IŞİD üyesinin etkisiz hale getirildiğini, cezaevlerinde 1150’den fazla IŞİD üyesinin bulunduğunu kaydetti. Ayrıca son olarak IŞİD lideri Bağdadi’nin ablası ve eşini de yakaladıklarını hatırlatan Erdoğan, “Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık, onlar da şu anda elimizde” diye konuştu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü aktaran Erdoğan, evlerini terk eden Suriyeliler için Birleşmiş Milletler’nin (BM) hesabına göre Türkiye'nin 40 milyar dolar harcadığını belirtti.

Erdoğan, Avrupa Birliği’nin (AB) 2015 yılı için 3+3 milyar Euro sözünün sadece 3 milyar Euro’luk kısmının geldiğini belirtti.

Erdoğan’dan uluslararası donörler toplantısı çağrısı

Erdoğan "Biz diyoruz ki burada uluslararası donörler toplantısı yapalım. Bize belli bir destek verilsin. Burada Birleşmiş Milletler’in garantörlüğünde bir adım atalım, biz burada inşaatları yaparız.”