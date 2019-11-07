Erdoğan: ‘Bağdadi’nin 13 Yakını Yakalandı’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti sırasında Başbakan Victor Orban’la ortak basın toplantısı düzenledi. IŞİD’e karşı Türkiye’den daha güçlü tavır koyan ülke olmadığını söyleyen Erdoğan son olarak Ebubekir El-Bağdadi’nin 13 yakınının yakalandığını açıkladı.
Erdoğan üç binden fazla IŞİD üyesinin etkisiz hale getirildiğini, cezaevlerinde 1150’den fazla IŞİD üyesinin bulunduğunu kaydetti. Ayrıca son olarak IŞİD lideri Bağdadi’nin ablası ve eşini de yakaladıklarını hatırlatan Erdoğan, “Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık, onlar da şu anda elimizde” diye konuştu.
Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü aktaran Erdoğan, evlerini terk eden Suriyeliler için Birleşmiş Milletler’nin (BM) hesabına göre Türkiye'nin 40 milyar dolar harcadığını belirtti.
Erdoğan, Avrupa Birliği’nin (AB) 2015 yılı için 3+3 milyar Euro sözünün sadece 3 milyar Euro’luk kısmının geldiğini belirtti.
Erdoğan’dan uluslararası donörler toplantısı çağrısı
Erdoğan "Biz diyoruz ki burada uluslararası donörler toplantısı yapalım. Bize belli bir destek verilsin. Burada Birleşmiş Milletler’in garantörlüğünde bir adım atalım, biz burada inşaatları yaparız.”
Erdoğan, "Amerika ile 120 saatlik teröristleri bölgeden çıkartma sözü aldık, mutabakatı böyle sağladık. Ardından Rusya ila Soçi Mutabakatı yaptık, onlarla da 150 saatlik bir mutabakattı fakat ne Amerika 120 saatlik sürede bu teröristleri bölgeden çıkarabildi ne de Rusya 150 saatlik süre içerisinde maalesef bu teröristleri bölgelerden çıkarabildi” diye konuştu.
Kobani’nin Bağdadi’den farkı yok
Erdoğan’a ABD Başkanı Donald Trump’la Washington’da 13 Kasım’da yapacağı görüşme de soruldu. Erdoğan ikili ilişkilerin ve bölgesel sorunların yanı sıra özellikle S-400, Patriot ve F-35 konularının ele alınacağını söyledi.
En önemli konunun terörle mücadelede bundan sonra atılacak adımlar olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den hiçbir farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir” diye konuştu.
Erdoğan, ABD’nin vermediği Patriot’lara alternatif olarak Rus hava savunma sistemi S-400’leri aldıklarını belirtti ve "Ancak Amerika bize Patriot verecekse, şartların uygun olması halinde Patriot alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik. Bu konuda 'Kongre’den geçmesi lazım' diyorlarsa, Kongre’den geçirsinler bize teklifi versinler. Biz de o teklif üzerinden değerlendirmemizi yapalım” diye konuştu.
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