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Erdoğan: Bahçeli'ye teşekkür ediyorum (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:35 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. "AK PARTİ'Yİ DESTEKLEME KARARI İÇİN DE AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUM" Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakına olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarında bir olarak gördüğümüz Cumhur İttifakına bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. "MALUM İTTİFAKIN İÇERİSİNDE VATANSEVERLİĞE KARŞI, MİLLİYET PERVERLİĞE KARŞI NE ARASAN VAR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhur İttifakında aldığı güçle çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, hedeflerine ulaşma kararlılığı ve gücü artan Türkiye inşallah 2023'e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan, Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Zira bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyet perverliğe karşı ne arasan var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan, milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içerisinde vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarından gördüğümüz gibi; çocukları dağlara çıkarıp, Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şu anda ana muhalefet partisi bu tür oluşumla, Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüysek şimdi de sandığa gömecektir" diye konuştu.

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