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Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.10'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabul MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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