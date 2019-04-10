Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli'yi kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde saat 12.10'de ba\u015flayan kabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor.PARTNERDikkat! Sadece \u00f6zel g\u00fcnlerde ili\u015fkiye giriyorsan\u0131z...K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: YSK, karar\u0131yla T\u00fcrkiye'yi ya ayd\u0131nl\u0131\u011fa \u00e7\u0131karacak ya kaosa s\u00fcr\u00fckleyecek (2)T\u00fcrkiye ile Birle\u015fmi\u015f Milletler aras\u0131nda kalk\u0131nma i\u015f birli\u011fi protokol\u00fc