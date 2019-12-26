HABER
  4. Erdoğan Bakan Akar'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı

Erdoğan Bakan Akar'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 23:25 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.

Erdoğan Bakan Akar'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı

İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.
Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi. Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan Bakan Akar'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Bir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyorBir mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor
Şanlıurfa'da iki kazada 9 kişi yaralandıŞanlıurfa'da iki kazada 9 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

26 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

4 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Erdoğan nikah şahidi oldu

Adıyaman'ın Sincik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.