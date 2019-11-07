HABER

Erdoğan: Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 20:48 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.

Erdoğan: Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız

İki lider göç ve iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. İki lider basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Başbakan Orban görüşmede özellikle göç ve siyasi işbirliği konularının gündeme geldiğini kaydetti. Orban, "Türkiye olmadan Avrupa'ya yönelik göç akımını durdurmak mümkün değil” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AB’nin Ankara’ya gerekli desteği sağlamaması halinde Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin yükünü artık taşıyabilecek durumda olmadığını söyledi. Erdoğan “Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız” dedi.

Türkiye’de 3,5 milyon mülteci olduğunu belirten Erdoğan bunların “Avrupa’ya göç etmesinin mümkün olduğunu” vurguladı. Erdoğan “Türkiye’nin bir güvenli bölge ihdası için çalıştığını”, bu şekilde Suriye’nin kuzeyindeki bölge YPG’den temizlendiğinde yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin buraya yerleşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Orban ise Macaristan’ın bu bölgedeki yeniden yapılanma projelerine katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan’ın "güvenli bölge”deki yeniden yapılanma planlarını kendisine gösterdiğini belirten Orban “Burada yeni kentler, köyler, okullar, hastaneler, kiliseler yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Erdoğan-Orban diyaloğu

Orban ve Erdoğan 2013 yılından bu yana üçüncü kez Budapeşte’de bir araya geldi. İki lider geçen yıllarda farklı vesilelerle birçok kez bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İkili son olarak bundan üç hafta önce Bakü’de düzenlenen bir zirve sırasında görüştü.

Viktor Orban 2013 yılında Gezi Protestoları sırasında Erdoğan’a destek vermiş, Türkiye’de 2017’de yapılan Anayasa Referandumu'nun ardından ve Erdoğan’ın geçen yıl yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini ilk kutlayan AB lideri de yine Orban olmuştu.

Türkiye ile Macaristan arasındaki ticari ilişkiler şimdiye kadar çok önemli bir seviyede olmasa da özellikle Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Türk Akımı projesinin bu durumu değiştirmesi bekleniyor. Ayrıca her iki ülkeden yapılan karşılıklı açıklamalarla iki ülkenin savunma sanayisi konusunda işbirliğini güçlendirmeyi hedefledikleri de pek çok kez vurgulandı.

Reuters,dpa/BW,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Akın akın o kente gidiyorlar!Akın akın o kente gidiyorlar!
Trump Adalet Bakanı Barr’dan Kendisini Aklamasını İstedi mi? Trump Adalet Bakanı Barr’dan Kendisini Aklamasını İstedi mi? 
Simcox: "Bağdadi'nin ölümü IŞİD'in zayıflatılması için fırsat"Simcox: "Bağdadi'nin ölümü IŞİD'in zayıflatılması için fırsat"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump, Twitter'dan azil soruşturmasına ve basına ateş püskürdü

Trump ateş püskürdü: İzin verilmemeli

NATO'dan 'Türkiye kilit öneme sahip ülke' açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.