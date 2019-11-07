Erdoğan: Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız

İki lider göç ve iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. İki lider basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Başbakan Orban görüşmede özellikle göç ve siyasi işbirliği konularının gündeme geldiğini kaydetti. Orban, "Türkiye olmadan Avrupa'ya yönelik göç akımını durdurmak mümkün değil” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise AB’nin Ankara’ya gerekli desteği sağlamaması halinde Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin yükünü artık taşıyabilecek durumda olmadığını söyledi. Erdoğan “Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız” dedi.

Türkiye’de 3,5 milyon mülteci olduğunu belirten Erdoğan bunların “Avrupa’ya göç etmesinin mümkün olduğunu” vurguladı. Erdoğan “Türkiye’nin bir güvenli bölge ihdası için çalıştığını”, bu şekilde Suriye’nin kuzeyindeki bölge YPG’den temizlendiğinde yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin buraya yerleşmesinin hedeflendiğini söyledi.