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Erdoğan: Banklarda yatanların bir kısmı sözde öğrenci, bunlar Gezi Parkı olayının bir başka versiyonu

27.09.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt ve barınma sorunlarına dikkat çekmek için parklarda geceyi geçiren öğrencilere tepki gösterdi.

Erdoğan: Banklarda yatanların bir kısmı sözde öğrenci, bunlar Gezi Parkı olayının bir başka versiyonu

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt ve barınma sorunlarına dikkat çekmek için parklarda geceyi geçiren öğrencilere tepki gösterdi.

Erdoğan, "Son zamanlarda bazı park ve bahçelerdeki bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yoktur. Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrencidir" dedi.

"Bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse onun bir başka versiyonudur" sözlerini sarf eden Erdoğan, Türkiye'nin bir milyonu aşkın yurt kapasitesiyle dünyanın en fazla kamu yurdu ve yatağına sahip ülkesi olduğunu söyledi.

Erdoğan hafta sonu yaptığı konuşmada da eylem yapan öğrencilere tepki göstermiş, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor" demişti.

Cumhurbaşkanı, "İlgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada" ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitime geri dönülmesiyle birlikte, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarında kalacak yer bulamadıklarını, pandemi sürecinde kapanan özel yurtlar nedeniyle yatak sayısının azalması ve kira fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden sorun yaşadıklarını dile getiriyor.

#barınamıyoruz ve #yurtsuzlar adı altında farklı kentlerde protestolara başlayan öğrenciler, taleplerini duyurabilmek için hafta boyunca parklarda sabahladı.

https://www.youtube.com/watch?v=qvELPK78x5M

BBC Türkçe de parklarda kalan öğrencilerle konuşmuş ve protestolarının nedenlerini dinlemişti.

Akşener: 'Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

https://twitter.com/meral\_aksener/status/1442542395627741188?s=20

Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklamasının bir bölümünü paylaşan Akşener, "Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz… Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkânı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın; ama suçlu öğrenci olacak öyle mi?" diye yazdı.

Öğrencilerin eylemine destek veren CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise, Erdoğan'ın "sözde öğrenciler" ifadesine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kimin 'özde' öğrenci olup olmadığına da artık Erdoğan karar veriyor. Gençlerimizin barınma, yurt sorununu gidip Ak Parti milletvekillerine sorsun. Kaç öğrenci/ailesi kendilerinden yardım istemiş?"

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