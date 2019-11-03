Erdoğan Barış Pınarı Harekat Merkezinde

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlediği ‘Barış Pınarı’ harekatı ile ilgili tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın komuta merkezini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile birlikte Şanlıurfa’ya geldi. Erdoğan temaslarına 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı içinde kurulan ve Barış Pınarı Harekatı’nın koordine edildiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek başladı.

Erdoğan ve beraberindekiler burada harekata ilişkin brifing aldı. Askeri yetkililer önce Erdoğan ve beraberindekilere harekatla ilgili son bilgileri aktardı, daha sonra harekat bölgesiyle görüntülü bağlantı kuruldu. Harekatı yürüten komutanları dinleyen Erdoğan, TSK’nın kontrol ettiği bölgelerdeki alt yapı sorunlarını sordu.