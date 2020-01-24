-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
Erdoğan: "Barış planı, Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adımdır, başarısı, kararların uygulamaya geçirilmesine bağlıdır."
Erdoğan: "Barış planı, Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adımdır, başarısı, kararların uygulamaya geçirilmesine bağlıdır."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
24.01.2020 11:44 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "Barış planı, Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adımdır, başarısı, kararların uygulamaya geçirilmesine bağlıdır."
Okuyucu Yorumları 0 yorum