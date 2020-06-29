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Erdoğan: Baro teklifi yarın verilecek

29.06.2020 22:15 | Son Güncelleme

50'den fazla baro başkanının Ankara'ya yürüyerek protesto ettiği çoklu baro sistemine ilişkin teklif meclise geliyor.

Erdoğan: Baro teklifi yarın verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanun teklifinin yarın verileceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baroların tepkisi toplayan çoklu baro sistemine ilişkin kanun teklifinin yarın meclise sunulacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Daha demokratik çoğulcu ve temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın veriyor" dedi.

AKP, bir ilde birden çok baro kurulması ve baro seçimlerinin nisbi temsil sistemine göre yapılmasını içeren yasa teklifi üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Baroların yapısında değişiklik öngören planı protesto için Türkiye genelindeki 50'den fazla baronun başkanı ve avukatları, Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı. "Savunma Yürüyor" sloganı ile gerçekleştirilen yürüyüşte baro başkanları, Ankara'ya girişlerinde polis engeliyle karşılaşmıştı.

Kısa çalışma ödeneğine bir ay uzatma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle çalışanları korumak amacıyla devreye sokulan kısa çalışma ödeneği uygulamasının da uzatılacağını duyurdu. Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek" dedi.

Haziran ayına ait ekonomi verilerine de değinen Erdoğan, "Öncü veriler ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Haziran ayının ilk üç haftasında ihracatımız yüzde 25 artış gösterdi" diye konuştu.

Koronavirüs salgınının turizm sektörüne etkisine de değinen Erdoğan, turizm sezonunun bir kısmını kurtarmak için "yoğun çaba" gösterdiklerini söyledi.

DW/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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