Erdoğan başkanlığında Beştepe'de Kabine Toplantısı (Yeniden)

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Be\u015ftepe'deki Kabine Toplant\u0131s\u0131'na ba\u015fkanl\u0131k etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc\n-Toplant\u0131dan genel ve detaylar\nANKARA (DHA)PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiElaz\u0131\u011f'da fotokapanla da\u011f ke\u00e7isi s\u00fcr\u00fcs\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiMart\u0131n\u0131n a\u011fz\u0131ndaki cisim \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131
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