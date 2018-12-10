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Erdoğan başkanlığındaki Türkiye Varlık Fonu Toplantısı yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 17:42 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu Toplantısına başkanlık etti.  (FOTOĞRAF)   

Erdoğan başkanlığındaki Türkiye Varlık Fonu Toplantısı yapıldı

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu Toplantısına başkanlık etti.

(FOTOĞRAF)

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