Erdoğan başkanlığındaki Türkiye Varlık Fonu Toplantısı yapıldı

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fc'nde T\u00fcrkiye Varl\u0131k Fonu Toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k etti.\n(FOTO\u011eRAF)PARTNERSaniye saniye g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi! Havada b\u00f6yle par\u00e7aland\u0131Bah\u00e7eli: Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, se\u00e7ildi\u011fi g\u00fcn Meclis Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan ayr\u0131lm\u0131\u015f olur'Efsane' geri d\u00f6nd\u00fc! Babas\u0131 aday oldu, istifa etti
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