Erdoğan: Başkonsolosluk Kaşıkçı’nın çıktığını ispat etmeli

Erdoğan Başkonsolosluk yetkililerinin Kaşıkçı’nın binadan ayrıldığını görüntülerle ispat etmek zorunda olduğunu söyledi.Macaristan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile yaptığı ortak basın toplantısında bir hafta önce girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bu yana haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu süreci takip etmek, kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir" diyen Erdoğan, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na atfen "Başkonsolosluk yetkilileri ‘Buradan çıktı’ demekle kendini kurtaramaz. İlgili merciler onlar da bu konuda. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz" diye konuştu.

Erdoğan, Budapeşte’deki basın toplantısında şunları söyledi:

"Bu kişi bir gazeteci ve nişanlısıyla beraber gelmiş olduğu başkonsoloslukta orada nikah ile ilgili muamelelerini yapacakken nişanlısı tabi içeri alınmıyor. O dışarıda bırakılıyor ve kendisi içeri giriyor. Şimdi bir insan kendisi içeri girip de bunun dışarı çıkıp çıkmadığını kimin ispat etmesi lazım? Oradaki başkonsolosluk görevlilerinin. Sizin kameranız, şuyunuz buyunuz yok mu? Hepsi var. Bunu niçin ispat etmiyorsunuz. İspat etmeniz lazım."