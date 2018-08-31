HABER

Erdoğan: Batı’nın ekonomik tehdidi, bize ekonomik savaş ilan etmesi hiçbirisi bizi sindiremez (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 14:41 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de halka hitap etti. Döviz kuruna değinen Erdoğan, "Siz bu tehditlere sakın aldırmayın. Bu millet tehditler ile sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Onların dolarları varsa bizim Allahımız var. Dolarlarla molalarla bu milleti asla çöktüremezler. Sizden bir ricam var; Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye, fesada asla kulak asmayın. Şu anda Batı’nın ekonomik tehdidi, bize ekonomik savaş ilan etmesi hiçbirisi bizi sindiremez. Kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Türkiye’nin öyle anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle böyle söylemiş bırakın o sahtekârları, düzenbazları" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Erdoğan’ın konuşması

-Detaylar

BALIKESİR (DHA)

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Sana güvenim kalmadı! Partiyi teslim etmem

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Sana güvenim kalmadı! Partiyi teslim etmem

Kılıçdaroğlu'nun gündeme damga vuran sözlerine AK Parti'den ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun gündeme damga vuran sözlerine AK Parti'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak? Binali Yıldırım iddiası

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak? Binali Yıldırım iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.