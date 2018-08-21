ERDOĞAN BAZI LİDERLERLE TELEFONLA BAYRAMLAŞTI

İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı vesilesiyse telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın birinci gününde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile telefonda görüştü. Tebrikleşme amacıyla gerçekleşen görüşmelerde, Kurban Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğinde bulunulduğu belirtildi.
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