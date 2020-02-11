Erdoğan: ‘Bedelini Çok Ağır Ödeyecekler’ 

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin 1 Aralık'tan bu yana 400 sivilin öldüğünü bildirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu “Son 2 ayda 700 bin insan evini terk etti. Bir ülke nüfusu kadar insan evini terk etmek zorunda kaldı" dedi.

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada Erdoğan, “Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek" ifadelerini kullandı.

Saldırılar devam ettikçe milyonlarca kişinin Türkiye sınırına dayanacağını söyleyen Çavuşoğlu bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.

“Burada özellikle Rusya Federasyonu'na önemli görev düşüyor” diyen Çavuşoğlu, “Biz her zaman imzaladığımız anlaşmalara sadık kaldık. Burada rejimin özellikle askeri çözüme inanmasından dolayı sorunlar yaşanıyor. Ama rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın bunu durdurması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya ile işbirliğinden bugüne kadar önemli sonuçlar çıktığını söyleyen Çavuşoğlu, “Ama rejimin İdlib'deki saldırıları, sivilleri öldürmesi ve bizim askerlerimize saldırması, bu ortaklığa da çok büyük zarar vermeye başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in telefonda görüşecekleri haberini veren Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmasını istediklerini kaydetti. Çavuşoğlu “Askerlerimizi hedef alan kim olursa olsun, gereğini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunun altında kesinlikle kalmayız. Önemli olan İdlib'de bu saldırıların durması, ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, Suriye'ye siyasi bir çözüm getirilmesi. Anayasa komisyonu gibi birçok önemli adımları attık ama tüm bunları aşındıran, yok etmeye başlayan bir saldırganlık var. Acımasızca ve hunharca bir saldırganlık var. İnsanları hastanelerde ve okullarda hunharca yok eden bir saldırıdan bahsediyoruz. Bunun durdurulması için de ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.