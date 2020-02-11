Erdoğan: ‘Bedelini Çok Ağır Ödeyecekler’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın (Çarşamba) yapılacak AKP Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada Erdoğan, “Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik. Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu: “Bir ülke nüfusu kadar insan evini terk etti”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye ve Rusya cumhurbaşkanlarının ortak kararına rağmen Suriye rejiminin saldırganlığını arttırdığını söyledi.
Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ileyle' düzenlediği ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, rejimin bu saldırganlığına Rusya’nın da destek verdiğini kaydetti.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin 1 Aralık'tan bu yana 400 sivilin öldüğünü bildirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu “Son 2 ayda 700 bin insan evini terk etti. Bir ülke nüfusu kadar insan evini terk etmek zorunda kaldı" dedi.
Saldırılar devam ettikçe milyonlarca kişinin Türkiye sınırına dayanacağını söyleyen Çavuşoğlu bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.
“Burada özellikle Rusya Federasyonu'na önemli görev düşüyor” diyen Çavuşoğlu, “Biz her zaman imzaladığımız anlaşmalara sadık kaldık. Burada rejimin özellikle askeri çözüme inanmasından dolayı sorunlar yaşanıyor. Ama rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın bunu durdurması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Rusya ile işbirliğinden bugüne kadar önemli sonuçlar çıktığını söyleyen Çavuşoğlu, “Ama rejimin İdlib'deki saldırıları, sivilleri öldürmesi ve bizim askerlerimize saldırması, bu ortaklığa da çok büyük zarar vermeye başladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in telefonda görüşecekleri haberini veren Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmasını istediklerini kaydetti. Çavuşoğlu “Askerlerimizi hedef alan kim olursa olsun, gereğini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunun altında kesinlikle kalmayız. Önemli olan İdlib'de bu saldırıların durması, ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, Suriye'ye siyasi bir çözüm getirilmesi. Anayasa komisyonu gibi birçok önemli adımları attık ama tüm bunları aşındıran, yok etmeye başlayan bir saldırganlık var. Acımasızca ve hunharca bir saldırganlık var. İnsanları hastanelerde ve okullarda hunharca yok eden bir saldırıdan bahsediyoruz. Bunun durdurulması için de ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye’de
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Ankara’da Türk yetkililerle görüşmeye hazırlanıyor. Türkiye, Almanya ve Ortadoğu’da temaslarda bulunacak Jeffrey Pazartesi günü yola çıkmıştı.
Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ''Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle #İdlib’de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı & Suriye’deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabilecegimizi ele almak üzere Ankara’da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir'' denildi.
İdlib’deki saldırılarla ilgili NATO Genel Sekreteri’nden de yorum geldi. Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Jens Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, sivilleri hedef alan saldırıların yüzbinlerce kişiyi yerinden ettiğini kaydederek İdlib'deki gelişmelerden "derin endişe" duyduğu belirtti.
Hava bombardımanlarının ayrım yapmaksızın sivilleri hedef aldığını kaydeden NATO Genel Sekreteri, ''İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.
Esat rejimi ve Rusya'ya uluslararası hukuka uyma çağrısı yapan Stoltenberg, ''insanlara zulmeden Rusya destekli söz konusu saldırıların acilen son bulması gerektiğini' kaydetti.
Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolundaki son bölgeleri de ele geçirmek için yaklaşık on haftadır operasyonlarını hızlandıran Suriye rejim güçleri saldırılarında Türk askeri personeli de hedef olmuştu. Bir haftada yapılan iki saldırıda 13 Türk askeri hayatını kaybetmişti.
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