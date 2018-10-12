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Erdoğan: "Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 11:35 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidir."


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