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Erdoğan, bedensel engelli yüzücülerle sohbet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde, kendisini bekleyen bedensel engelli yüzücülerle bir araya geldi.

Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde, kendisini bekleyen bedensel engelli yüzücülerle bir araya geldi.

Geceyi, Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00 sıralarında evinden ayrıldı. Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşerilerini selamlayan Erdoğan,makam aracından inerek 'Rize engelli yüzücüler desteğinizi bekliyoruz' yazılı pankart açan sporcuların yanına gitti. Erdoğan, görüştüğü sporcuları dinledi, taleplerini aldı. Hemşehrileriyle de sohbet eden Erdoğan, ilçe futbol sahasından kalkan helikopterle Ordu'ya hareket etti.

SPORCULAR MUTLU OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen bedensel engelli yüzücüler, mutluluk yaşadı. Antrenör Şeyda Benli, "Kendisinden destek talep ettik. 6 engelli sporcumuz var. Bize her konuda destek olacağını söyledi" dedi.

Mustafa İnanç Er adlı sporcu ise "3 yıldır yüzüyorum. 1 yıldır da yarışlara katılıyorum. Cumhurbaşkanımıza sarılmak çok güzeldi. Bize yardımcı olacağını söyledi. Onunla görüşmekten çok mutlu olduk" diye konuştu.

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