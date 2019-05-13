Erdoğan: "Belçika'da bir seçimin iptali yapılıyor. Niçin Belçika ile kimse ilgilenmiyor. Ne ülkemden ne Avrupa'dan ama İstanbul ile hepsi ilgileniyor. Neden? Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada cevap çok basit oyları çaldılar."
Erdoğan: "Belçika'da bir seçimin iptali yapılıyor. Niçin Belçika ile kimse ilgilenmiyor. Ne ülkemden ne Avrupa'dan ama İstanbul ile hepsi ilgileniyor. Neden? Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada cevap çok basit oyları çaldılar."
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