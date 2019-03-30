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Erdoğan: Belediyecilikte AK Parti belediyeciliği bir devrimdir

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  Güngören'de miting düzenledi.

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'de miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Belediyecilikte AK Parti belediyeciliği bir devrimdir. Ve yine yaparsa AK Parti yapar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da 6 ilçede miting düzenliyor. Erdoğan, Güngören'de düzenlenen mitingde konuştu. Türkiye'nin yarın yine bir seçim yarışı yine bir sandık imtihanı yaşayacağının altını çizen Erdoğan,"Biz milletimize önce belediyelerde hizmet etme şerefine nail olmuş, orada kendimizi ispatlayarak ülke yönetimine gelmiş bir kadroyuz. Tıpkı 1994 yılında olduğu gibi bugün de belediyelerimiz vasıtasıyla milletimizin hizmetkârlığına talip olmanın o büyük heyecanını yaşıyoruz. Kimi yerlerde sadece kendi partimizle, kimi yerlerde Cumhur İttifakı olarak sizlerden belediye başkan adaylarımıza destek istiyoruz. Sandıkta milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz her yerde, şehirlerimize en güzel hizmetleri sunmanın gayreti içinde olacağız.
Ancak bu seçim tıpkı son 6 yıldaki tüm kritik seçimlerimiz gibi belediye başkanlarını belirlemenin ötesinde bir anlama sahip. Bu seçimde aynı zamanda kendimiz ve evlatlarımız için nasıl bir Türkiye istediğimizin de kararını vereceğiz. Bu seçimde şehirlerimizin Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne nasıl gireceğimizi de kararlaştıracağız" dedi.

"BELEDİYECİLİKTE AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ BİR DEVRİMDİR"
Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. "Türk siyasi hayatının en sancılı en netameli seçim dönemlerinden birini yaşadık. Kadın ne diyor. 'Biz sırtımızı YPG'ye YPJ'ye PYD'ye dayadık'. Be hey kadın, biz de sırtımızı milletimize ve rabbimize dayadık. Farkımız bu. Şimdi benim Kürt kardeşlerim kendilerini aldatan bu sirk cambazlarına oy mu verecek? Ben biliyorum ki vermeyecek. Benim Kürt kardeşlerime bunu da anlatın. Yani bunların neler söylediğini neler yapmak istediğini anlatın. Bu oyunu hep beraber bozmamız lazım. Bu konuşan Sezai denilen adam, bu Kürt de değil. Ne idüğü belirsiz. Böyle birisi. Ve Kandil'den talimat verenleri de gördünüz. İşte bu muhalefet heybesinde biriktirdiği tüm cürufu, iftirayı, yalanı son iki ayda miting meydanlarında ortaya saçtı. Seçim ofislerimizi kundakladılar. Adaylarımıza saldırdılar. Broşür dağıtan Yusufumuza saldırdılar. Hakaret ettiler. İşte o Yusufumuzun hesabını da yarın sandıkta sorun. Artık saatler kaldı. Hanım kardeşlerim çok çalışıyor muyuz? Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz? Yarın akşam Güngören'den yine buradan belediyemizi aynı kararlılıkla AK Parti belediyeciliği olarak devam ettiriyoruz. Belediyecilikte AK Parti belediyeciliği bir devrimdir. Ve yine yaparsa AK Parti yapar."

(FOTOĞRAF)

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