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Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Talon ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:05 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme öncesi Başkan Erdoğan, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u törenle karşıladı. Ardından iki ülke cumhurbaşkanı heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Talon ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Türkiye-Benin ekonomik ilişkileri

Türkiye ile Benin arasındaki toplam ticaret hacmi 2000'de 8,4 milyon dolar olarak belirlenirken, bu rakam 2017 itibarıyla 115,3 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde sürekli artış eğilimi gösteren Türkiye'nin Benin'e ihracatı 1,7 milyon dolardan 93 milyon dolara yükseldi.

İhraç edilen ürünler arasında makarna, un, demir-çelik filmaşin, profil, inşaat demiri, şekerli mamuller ve kağıt ürünlerinin başı çektiği görüldü.

İthalat verilerine bakıldığında ise 2000'de 6,6 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalat, 2017'de 22,4 milyon dolara çıktı. Benin'den en fazla pamuk ithalatı yapıldı.

Öte yandan, Benin'de ekonomik büyümeye ve yeni kalkınma programlarının uygulanmaya konulmasına bağlı olarak talebin artacağı düşünülüyor. Mevcut ve potansiyel talebin artış yönünde olması ve ülkenin diğer Afrika ülkelerine açılan bir kapı olması, ihracatın artırılması için fırsat sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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