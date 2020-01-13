Erdoğan: Berlin'de, ateşkesi güçlü hale getirmek için bir araya geleceğiz

Aslıhan Altay KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da ateşkes süreciyle ilgili, "Berlin'de, liderler ile ateşkes sürecini çok daha güçlü hale getirmek için bir araya geleceğiz. Temennim odur ki bu süreçte özellikle Libya'daki bu son gelişmeler son bulur. Noktayı orada koymak suretiyle de barışın, Libya'da hakim olmasına yardımcı oluruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı olarak 1,5 saat süren baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Conte ile göreve geldiği günden bu yana yakın diyalog içinde olduklarını söyleyerek, bugünkü görüşmede ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti. Libya'daki gelişmelerin dışında Suriye konusu ve ikili ilişkileri değerlendiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreterin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek Sayın Putin gerek şahsım gerekse Sayın Conte; Berlin'e katılma noktasında şu anda kararlılığımız var. Malumunuz geçen çarşamba günü İstanbul'da Sayın Putin ile ortak açıklama yaptık. Bu açıklamayla birlikte ateşkes dün gece yürürlüğe girmiş oldu. Ateşkesin ahdi bir temele oturtulması amacıyla gayret göstermekteyiz. Heyetlerimiz ilgili tüm tarafların katılımıyla bugün Moskova'da şu anda görüşmelerine devam ediyor. Bu çerçevede yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temin ediyorum. İtalya'nın bu kulvarda gösterdiği çabaları da takdirle karşılıyoruz."

'İDLİB'DE ATEŞKES SÜREKLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile yaptıkları görüşmede Suriye konusunun da yer aldığını belirterek, "Türkiye'nin sahada sükunetin tesisi, siyasi sürecin ilerletilmesi ve terör tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar hakkında Sayın Conte'yi bilgilendirdim. İdlib'de sağlanan ateşkesin sürekli kılınmasının önemine dikkat çektim. Bu minvalde İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsüne muhafaza edilmesine yönelik çabalarımıza, İtalya'nın da desteğini beklediğimizi vurguladık. Görüşmelerimizde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini de ele aldık. Başbakan Conte'ye Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi ayrıntılı şekilde izah ettim" dedi.

'BERLİN'DE ATEŞKES SÜRECİ İÇİN BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Libya'da bir barış gücü olacak mı?" sorusu üzerine, "Görüşmeler devam ediyor. Zannediyorum ki akşam saatlerinde bu görüşmeler nihayete erecektir. Ama olumlu istikamette devam ettiğini, az önce arkadaşlarımdan bilgiyi aldım. Tabi Libya'da özellikle de Sayın Guterres ile yaptığım görüşmelerde sonra gerekirse burada Birleşmiş Milletler'in bir görevlendirme yapması ateşkes sürecinin güçlü bir şekilde devamı bakımından gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır. Tabi Berlin sürecine gelince Berlin'de liderler olarak bir araya gelmek suretiyle yine bu ateşkes sürecini çok daha güçlü bir hale getirmek için bir araya geleceğiz. Temennim odur ki bu süreçte de özellikle Libya'daki bu son gelişmeler son bulur. Noktayı orada koymak suretiyle de barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı oluruz" diye konuştu.

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