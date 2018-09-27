Erdoğan, Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü

BERLİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için Berlin’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

