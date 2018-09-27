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Erdoğan, Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi

BERLİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in daveti üzerine "ilk devlet ziyareti" için Berlin’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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