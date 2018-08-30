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Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

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-Erdoğan'ın tebrikleri kabul etmesi
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ANKARA (DHA)

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