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Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti -3

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 14:58 | Son Güncelleme

(Görüntülü) Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti -3

(Görüntülü) Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti -3

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Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti 
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