Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti-4 Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Görüntü dökümü -Erdoğan'ın tebrikleri kabul etmesi -Detaylar ANKARA (DHA)

