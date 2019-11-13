Erdoğan Beyaz Saray’da

İki liderin TSİ 23.10’da basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. Beyaz Saray girişindeki karşılama sonrasında iki lider ile eşleri Melanie Trump ve Emine Erdoğan'ın Oval Ofis'te yirmi dakikalık bir görüşme yapması öngörülüyor. Ardından Trump ile Erdoğan kısıtlı katılımlı yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirecek, sonrasında bir saatlik daha geniş katılımlı çalışma yemeğine geçilecek.

Trump ile Erdoğan'ın TSİ 23.10'da düzenlemesi öngörülen ortak basın toplantısı öncesinde ABD'li senatörlerin katıldığı bir saat 10 dakikalık bir toplantı planlanmış olması dikkat çekti. Toplantıya, Trump'ın Suriye'den asker çekme kararını ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda düzenlediği askeri harekâtı en sert şekilde eleştiren Lindsay Graham gibi senatörlerin katılacağı belirtiliyor.

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DW/BK,SSB

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