Erdoğan-Biden görüşmesi: ABD Başkanı hangi konuları gündeme getirecek?

Amerikalı yetkililerin ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında NATO Zirvesi sırasında yapılacak görüşmeye ilişkin yaptığı son açıklamalar, Biden'ın mesajlarının üç ana unsur üzerinde yoğunlaşacağını gösteriyor. Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından sonra Erdoğan ile gerçekleştireceği ilk yüz yüze görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerindeki "fırsat ve anlaşmazlıkları" ayrı ayrı ele alacağı, insan hakları ve değerler konusunu da önemli bir ayrı başlıkta değerlendireceği kaydediliyor. İki lider, Biden 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra sadece 23 Nisan'da telefonda görüşmüşlerdi. O konuşma sırasında Biden'ın önce Erdoğan ile NATO Zirvesi'nde bir araya gelmek istediğini kaydettiği, ardından da 24 Nisan açıklamasında "soykırım" ifadesini kullanacağını söylediği basına yansımıştı. İlk yurt dışı ziyareti sırasında ikili görüşme gerçekleştireceği liderler arasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da koyan Biden'ın böylece Türkiye Cumhurbaşkanı'na önemli bir uluslararası görünüm olanağı yarattığı, bunun Ankara'ya sağlanmış önemli bir kazanım olduğu Washington'da yapılan değerlendirmeler arasında.

İki liderin birbirlerini Biden'ın 2008-2016 arası başkan yardımcılığı döneminden iyi tanıdıkları ABD'li yetkililer tarafından sıklıkla yapılan bir referans olarak dikkat çekiyor. Washington'da yapılan değerlendirmelerde, bu tanışıklığın görüşmeye olumlu bir şekilde yansıyacağı beklentisi de yer alıyor. Türk-Amerikan ilişkilerindeki fırsat ve anlaşmazlıklar Beyaz Saray Sözcüsü Jan Psaki, Biden-Erdoğan görüşmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, Türkiye ile var olan ilişkiyi "yapıcı bir şekilde birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir NATO ortağıyla olan ilişki" sözleriyle tanımladı. Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tanımladığı gibi "pozitif gündem" üzerinden devam ettirilebileceği, özellikle bölgesel konularda yapılacak işbirliğinin bu sürecin dinamik bir şekilde yürümesine katkıda bulunacağı değerlendiriliyor. Afganistan'da hükümet ve Taliban arasında siyasi anlaşma sağlanması konusunda Türk ve Amerikan dışişleri bakanlıklarının son aylarda gerçekleştirdiği işbirliği ve Ankara'nın Kabil uluslararası havalimanının güvenli bir şekilde işletmeye açık tutulması için öneride bulunması Washington'un memnuniyetle karşıladığı gelişmeler oldu.

NATO liderler zirvesinde de gündeme gelecek bu önerinin Biden tarafından da olumlu şekilde ele alınabileceği öngörülüyor. Yine bu kapsamda, Suriye ve Libya'da örtüşen görüşlerin Erdoğan-Biden görüşmesine olumlu yansıyacağı beklentisi güçleniyor. Türkiye'nin son dönemde Ukrayna-Rusya geriliminde Rusya ile ilişkilerini tehlikeye atabilecek şekilde pozisyonunu değiştirmesi ABD tarafından not edilen bir gelişme. Ankara-Washington hattında derin anlaşmazlıklar Ancak Türk-Amerikan ilişkilerinin son döneminde yaşanan gelişmeler, görüş ayrılığı yaşanan konuların fırsatlara göre çok daha fazla ve derin olduğunu ortaya koyuyor. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Senato Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin Türkiye ile ilgili sorularını yanıtlarken yaptığı "Türkiye'nin bazen, olması gerekenin aksine, bir NATO müttefiki gibi davranmadığı" vurgusu Washington'un Ankara'ya yönelttiği en temel eleştiri unsurlarından biri. Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasını, Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuka karşı davranışlarını en önemli olarak sıraladı ve bu konuların Erdoğan-Biden görüşmesinde dile getirileceğini bildirdi.

Uluslararası ve Türk basınında çıkan bazı haberlere karşın, ABD'nin S-400 sorunun çözümü konusunda Türk hükümetine yeni bir öneride bulunmadığı ama "işleri daha da zor sokacak adımlar atmaması" uyarısında bulunduğu kaydediliyor. ABD tarafı, Rusya'dan yeni bir silah sistemi alınması, mevcut S-400'lerin aktive edilmemesi ve test edilmemesi konusunda Türkiye'yi uyarırken, Rus savunma sistemleriyle ilgili statükonun değişmesinin daha ağır yaptırımlara neden olacağını da anımsatıyor. Biden**, Kıbrıs'a dikkat çekebilir** ABD Başkanı'nın dikkat çekeceği dış politika konularının başında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ın olacağı kaydediliyor. Yunanistan ile diyalog sürecine giren Türkiye'ye Doğu Akdeniz'in tartışmalı bölgelerine araştırma gemilerini ve donanmasını göndermemesi konusunda güçlü telkinde bulunan ABD, benzer şekilde Kıbrıs açıklarına da gemi gönderilmemesini istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a yapacağı ziyarette önemli açıklamalarda bulunacağını açıklaması ve hatta Geçitkale'de Türk silahlı insansız hava araçları için bir üs açılacağının basına yansıması Batı'nın kaygılarını artırmıştı.