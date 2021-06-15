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Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ABD'den S-400 açıklaması

15.06.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın dünkü görüşmesinde, S-400 konusunun gündeme geldiğini ancak S-400'ler ile Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki mevcudiyeti konusu arasında herhangi bir bağ olmadığını bildirdi.

Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ABD'den S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden'ın Brüksel'den Cenevre'ye seyahat ettiği sırada başkanlık uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İLE BİZİM ARAMIZDAKİ BİR MESELE"

Biden'ın dün Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede, S-400 meselesinin gündeme gelip gelmediğinin ve bunun Biden'ın yarın Putin ile yapacağı zirvede konu olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili, "Rus S-400 sistemi meselesi dün gündeme geldi. Bu bizim iç kanunlarımızla ilgili olarak Türkiye ile bizim aramızdaki bir mesele. Yarınki zirvede bu konunun gündeme gelmesini beklemiyorum." yanıtını verdi.

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"S-400'LER İLE KABİL HAVALİMANI BAĞLANTISI YOK"

Yetkili, "Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki varlığı karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile S-400 konusunda bir anlaşma sağlandı mı?" sorusunu ise "Hayır, S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bir bağlantı yok." diye yanıtladı.

Erdoğan ile Biden dün Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. (AA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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