Erdoğan: "Biden ile Glasgow'da Görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Glasgow’da düzenlenecek iklim zirvesinde, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini, görüşmenin ana konusunun F-35 programı olacağını söyledi.

Türkiye, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle, F-35 uçakları programından ABD yönetimi tarafından çıkarılmıştı. Bu adımın adil olmadığını savunan Türk yetkililer Amerika’dan, 1,4 milyar dolarlık iade ödemesi talep ediyor.

Erdoğan, ABD’nin bu ödeme karşılığında F-16 uçakları ve Türk uçaklarının modernizasyonu için teklifte bulunduğunu açıklamıştı. Ancak ABD, Türkiye’ye finansman konusunda bir teklifte bulunmadığını söylüyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Azerbaycan ziyareti dönüşünde bugün gazetecilere konuşan Erdoğan’a, Roma’da düzenlenecek G20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ile görüşeceği yönündeki açıklaması hatırlatılarak, bu görüşmenin konusuyla ilgili soru yöneltildi.

Biden ile görüşmesinin, “büyük ihtimalle Roma'da değil Glasgow'da” olacağı yanıtını veren Erdoğan şu açıklamalarda bulundu: “Bu görüşmede de tabii ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabii ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var; bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler. Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur, değil midir; bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu tabii benim Sayın Biden ile konuşmam isabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız."

“Biz bildiğimizi okuruz”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tutuklu işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına yönelik kararının uygulanması için 10 Batılı büyükelçinin ortak çağrısına tepki olarak Türkiye’nin bu büyükelçileri ‘istenmeyen adam’ ilan etme girişimi de gazetecilerin soruları arasındaydı. Erdoğan, Amerikan basınında Erdoğan’ın “geri adım” attığı yönündeki haberlerle ilgili soruya, “Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok” şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan, Kasım ayı sonuna kadar AİHM’in kararının uygulanmaması halinde AB’nin bir adım atabileceği, bununla ilgili nasıl bir beklenti içinde olduğu sorusuna ise, "Benim herhangi bir beklentim yok. Benim sadece tek beklentim var; biz bildiğimizi okuruz. Konsey bildiğini mi okur, okusun. Onlar ne okuyor, dinleriz, görürüz. AİHM'inkini de Konsey'inkini de dinleriz. Dinledikten sonra da biz üzerimize düşeni yaparız. Gereği neyse bunu yapacağız. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bu makamda bulunduğum sürece üzerime düşen görevi dört dörtlük yaparım. Acaba şu ne der, bu ne der, bunlara hiç bakmam. Benim aldığım terbiye bu, yetişme tarzım bu. Ölene kadar da aynen bu istikamette devam ederim, devam edeceğim" şeklinde yanıt verdi.

Sullivan ile Kalın görüştü

Bu arada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın ile bir görüşme yaptı. Beyaz Saray’dan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada iki yetkilinin Afganistan, Güney Kafkasya, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz gibi bölgesel sorunları ele aldıkları belirtildi. Yazılı açıklamada, Kalın ve Sullivan’ın iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini de ele aldıkları kaydedildi. İki yetkilinin, ihtilafların devam eden diyaloglar çerçevesinde çözülmesi ve yapıcı ikili ilişkilerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları da aynı açıklamada dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi sırasında yapılması planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları konuşuldu; F-35/F-16 konusu, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Yine Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sullivan-Kalın görüşmesinde “Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesinin devam edeceğinin altı çizildi.”

Yeşil İklim Fonu’ndan Türkiye’ye 3,2 milyar dolarlık anlaşma

Erdoğan AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada ise, Yeşil İklim Fonu’ndan Türkiye’ye 3,2 milyar dolar kaynak sağlanması için “mutabakat zaptının imzalandığını” söyledi.

Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, gelecek yılın bütçesini şekillendirecek projelere de değinen Erdoğan, iklim kriziyle mücadeleyle ilgili olarak, "Ülkemizi her karış toprağı ile geliştirecek, milletimizin her bir ferdinin refahını artıracak projeleri hayata geçirmeye, yatırımları yapmaya, eserleri inşa etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile bir süredir müzakereleri yürütülen, ülkemize Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının geçtiğimiz günlerde imzalandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

