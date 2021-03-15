Erdoğan: Biden yönetimi Suriye'de bizimle birlikte çalışmalı

Erdoğan, Batı'dan Türkiye'nin "iç savaşı bitirme çabası" için destek istedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye iç savaşının 10'uncu yılı vesilesiyle Bloomberg'de yayınlanmak üzere bir makale kaleme aldı. Makalesinin başında "Türk ordusu, geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde Suriye’de muhalefetin son kalesi olan İdlib’e yönelik yeni bir saldırıyı durdurmak ve masum insanların yerlerinden edilmesini veya öldürülmesini engellemek amacıyla Suriye rejiminin pozisyonlarına müdahale etti. Böylece milyonlarca hayat kurtardık" değerlendirmesini yapan Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın "Batı’nın bir sonraki vicdani krizine dek ‘bayat haber’ statüsüne geri döndüğü" eleştirisinde bulundu. Batı'dan destek isteği Erdoğan makalesinde Batı dünyasına ve ABD yönetimine Türkiye'ye Suriye'deki çabaları konusunda destek olunması çağrısı yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı, "Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin, Batı’nın Türkiye’yi samimi ve güçlü bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin pozisyonunun Suriye iç savaşının başlangıcından bu yana "hiç değişmediğini" belirten Erdoğan, "Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır. Suriye halkının en temel insan onuru taleplerini karşılamayan tüm planları reddediyoruz. Zira bu tür seçenekler krizi ancak derinleştirecektir. Aynı zamanda barışçıl ve kalıcı bir çözümün, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmemesi hâlinde mümkün olamayacağını vurguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu. "Ülkemiz, tüm bu tedbirleri alarak, Avrupa’yı düzensiz göç ve terörden korumuş, NATO’nun güneydoğu sınırını güvence altına almıştır. Yaptıklarımız, değerlerimizi yansıtmakta; Türkiye’nin mazlumların umudu, masumların hamisi ve çözümün anahtarı olduğu iddiamızı desteklemektedir" diyen Erdoğan Batı'nın önünde üç seçenek bulunduğunu söyledi. Erdoğan bu seçenekleri, "İlk seçenek, Suriye’de yaşananları tribünden izleyerek daha fazla masum insan hayatını kaybetmesidir...İkinci seçenek, kalıcı bir çözüm için gereken tüm askeri, ekonomik ve diplomatik çabaları sarf etmektir...Son ve en makul seçenek ise Batı’nın Türkiye’yi desteklemesi, asgari maliyet ve azami etkiyle Suriye’de çözümün parçası hâline gelmesidir" sözleriyle sıraladı.