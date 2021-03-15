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Erdoğan: Biden yönetimi Suriye'de bizimle birlikte çalışmalı

15.03.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg için kaleme aldığı makalesinde Biden yönetimine Suriye konusunda Türkiye ile birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Erdoğan, Batı'dan Türkiye'nin "iç savaşı bitirme çabası" için destek istedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye iç savaşının 10'uncu yılı vesilesiyle Bloomberg'de yayınlanmak üzere bir makale kaleme aldı.

Makalesinin başında "Türk ordusu, geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde Suriye’de muhalefetin son kalesi olan İdlib’e yönelik yeni bir saldırıyı durdurmak ve masum insanların yerlerinden edilmesini veya öldürülmesini engellemek amacıyla Suriye rejiminin pozisyonlarına müdahale etti. Böylece milyonlarca hayat kurtardık" değerlendirmesini yapan Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın "Batı’nın bir sonraki vicdani krizine dek ‘bayat haber’ statüsüne geri döndüğü" eleştirisinde bulundu.

Batı'dan destek isteği

Erdoğan makalesinde Batı dünyasına ve ABD yönetimine Türkiye'ye Suriye'deki çabaları konusunda destek olunması çağrısı yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı, "Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin, Batı’nın Türkiye’yi samimi ve güçlü bir şekilde desteklemesine bağlı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin pozisyonunun Suriye iç savaşının başlangıcından bu yana "hiç değişmediğini" belirten Erdoğan, "Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır. Suriye halkının en temel insan onuru taleplerini karşılamayan tüm planları reddediyoruz. Zira bu tür seçenekler krizi ancak derinleştirecektir. Aynı zamanda barışçıl ve kalıcı bir çözümün, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmemesi hâlinde mümkün olamayacağını vurguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemiz, tüm bu tedbirleri alarak, Avrupa’yı düzensiz göç ve terörden korumuş, NATO’nun güneydoğu sınırını güvence altına almıştır. Yaptıklarımız, değerlerimizi yansıtmakta; Türkiye’nin mazlumların umudu, masumların hamisi ve çözümün anahtarı olduğu iddiamızı desteklemektedir" diyen Erdoğan Batı'nın önünde üç seçenek bulunduğunu söyledi. Erdoğan bu seçenekleri, "İlk seçenek, Suriye’de yaşananları tribünden izleyerek daha fazla masum insan hayatını kaybetmesidir...İkinci seçenek, kalıcı bir çözüm için gereken tüm askeri, ekonomik ve diplomatik çabaları sarf etmektir...Son ve en makul seçenek ise Batı’nın Türkiye’yi desteklemesi, asgari maliyet ve azami etkiyle Suriye’de çözümün parçası hâline gelmesidir" sözleriyle sıraladı.

"Batı YPG'ye karşı net bir tavır takınmalı"

Türkiye'nin somut beklentisinin Batı'dan YPG'ye karşı net bir tavır takınması olduğunu ifade eden Erdoğan, "Meşru Suriye muhalefetine gerekli destek sağlanarak barış ve istikrara yatırım yapılmalıdır. İlaveten, Batılı ülkelere insani krizin sonlandırılması noktasında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. Türkiye’nin yükünün paylaşılmaması, Avrupa’ya yönelik yeni göç dalgaları ortaya çıkarabilecektir. Son olarak, Batı’nın Suriye içerisindeki güvenli bölgelere yatırım yapmasını ve bu barış projesini net bir şekilde desteklemesini talep ediyoruz. Suriye için demokratik ve müreffeh bir gelecek alternatifi olduğunu tüm dünyaya göstermek zorundayız" dedi.

Biden'a seslendi

Biden yönetimine de seslenen Erdoğan, "Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır" dedi.

Erdoğan makalesine, "Türk milleti, Suriyeli komşularının çıkarlarına hizmet eden, bölgesel barış ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye hazırdır" sözleriyle son verdi.

Türkiye 2016 ve 2018 yıllarında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla muhalif gruplara destek amacıyla iki kez Suriye'de operasyon gerçekleştirmiş ve batıda Afrin'den doğuda Fırat Nehrine kadar uzanan bir güvenlik kuşağı oluşturmuştu.

DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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