Erdoğan, Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul etmesini ikili görüşmede gündeme getireceğini söyledi

Biden'ın 24 Nisan mesajının kendileri için "çok olumsuz bir süreç olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu yaklaşım bizi ciddi manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değildir. Türkiye rastgele bir ülke değildir" diye konuştu.

20 Ocak'tan bu yana başta Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri ve Biden'ın 24 Nisan mesajında "soykırım" ifadesini kullanması ikili gerilimlere sebep olmuştu.

Bu görüşme iki liderin, Biden 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra yapacağı ilk yüzyüze görüşme olacak. İki lider 20 Ocak'tan sonra sadece 23 Nisan'da telefonda görüşmüşlerdi.

Erdoğan, "İçeride dışarıda dedikodular oldu. Bunları geride bırakıp neler yapacağız bunları konuşmamız lazım. Görüşme alanımız çok geniş" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yapacakları ikili görüşmede, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak kabul etmesini de gündeme getireceğini söyledi.

Ancak Reuters'ın aktardığı habere göre ise, Taliban'ın Doha'daki sözcüsü Suheyl Shaheen, "ABD ile birlikte Türkiye'nin de bölgeden çekilmesi gerektiğini" ifade ederek Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama önerisini reddetmişti.

Savunma Bakanı Hulusi Akar da daha önce "siyasi, mali ve lojistik destek" karşılığında Türk ordusunun Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda güvenliği saylayabileceğini söylemiş ve bu konuda Amerikalı yetkililerle görüştüklerini bildirmişti.

Ayrıca Erdoğan, ABD'nin Afganistan'ı terk etmenin hazırlığı içinde olduğunu hatırlatarak "Süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye. Afganistan sürecini de kendileriyle konuşacağız" açıklamasını yaptı.

Görüşmede savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalan konuların olduğunu belirten Erdoğan, "F-35 konusunda ABD sözleşmeye uymadı. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bunlara el koymak suretiyle gönderilmemiştir. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı, bunları geri aldı" ifadelerini kullandı.

'Bin 700 metreküp müsilaj temizlendi'

Erdoğan, Marmara Denizi'ni olumsuz etkileyen "deniz salyası" olarak adlandırılan müsilajla ilgili olarak Marmara Denizi Eylem Komisyon'u kurduklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"71 noktada 7 gün 24 saat esasına uygun olarak temizlik çalışmaları devam ediyor. Bin 700 metreküp müsilaj temizlenmiştir."

'Merkez Bankası döviz rezervi 100 milyar dolar seviyesinde'

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Merkez Bankası döviz rezervinin ne durumda olduğu yönündeki soruya, "Merkez Bankası rezervi 100 milyar dolar seviyesine ulaştı" cevabını verdi.

Reuters ve Bloomberg haber ajansları, Nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıkladığı verilerden yola çıkarak yaptıkları hesaplama sonrası, TCMB net döviz rezervlerinin 9 Nisan itibarıyla 9 milyar 930 milyon dolara gerilediğini yazmıştı.

Nisan 2003'ten bu yana net döviz rezervleri bu kadar düşük bir düzeye inmemişti.