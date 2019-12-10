Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üye ülkesine ilişkin, "Bir tanesi 'hayır' diyorsa oradan karar çıkmaz. Bu adalet mi? 'İnsan hakları, adalet, hukuk' diyor Birleşmiş Milletler. Ama buradan ne adalet ne hukuk ne ezilenlerin haklarını korumak gibi bir şey çıkıyor. Bunların hiçbirisi ne yazık ki BM Güvenlik Konseyinde yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, BM'nin Birinci Dünya Savaşı sonrası şartlarda teşekkül etmiş bir yapı olduğunu hatırlattı. O günden bugüne dünyada çok şeyin değiştiğini ve değişmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, dünyanın o günün şartlarında değerlendirilemeyeceğine işaret etti.

BMGK'nin 5 daimi üyesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bunların içerisinde İngiltere, Fransa burada bir tarafa. Rusya'yı da bir Avrupa ülkesi sayabiliriz. Öbür tarafta Çin ve Amerika var." dedi. Bu ülkeler içerisinde Müslüman ülke bulunmadığına dikkati çeken Erdoğan, bu nedenle dini noktada ciddi bir kopuşun söz konusu olduğunu dile getirdi.