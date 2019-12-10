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Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde gençlerle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2019 17:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (7) - "Zulmün egemen olmadığı, barışın egemen olduğu bir dünya hep hayalimizdir. Bunu başarmamız lazım. Özellikle birçok ülkede hala emperyalizmin o hakim ruhunu görüyoruz, bundan kurtulmamız lazım" - "Biz şu anda uluslararası donörler camiası içinde en az gelişmiş ülkelere en büyük desteği veren ülkeler arasında birinciyiz. Bizden milli geliri itibarıyla zengin olan ülkelerin hiçbirisi bizim bu yaptığımızı yapmıyor"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zulmün egemen olmadığı, barışın egemen olduğu bir dünya hep hayalimizdir. Bunu başarmamız lazım. Özellikle birçok ülkede hala emperyalizmin o hakim ruhunu görüyoruz, bundan kurtulmamız lazım." dedi.

Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Bir öğrencinin "Cumhurbaşkanı kütüphanesi ne zaman hizmete geçecek?" sorusuna Erdoğan, "Bizim Cumhurbaşkanı kütüphanesine farklı ülkelerden gelen insanlar, kütüphanemizi gördükleri zaman onlar da 'Türkiye nasıl değişmiş' diyecekler. Zannediyorum ki kısa bir zaman içinde açılacak. Hedefimiz ekim ayında açmaktı ama şimdi gün sayıyoruz. Müteahhit firmamız bütün çevre düzenlemelerini bitirmek suretiyle bize 'şimdi açabiliriz' dediği anda inşallah 2020'nin ilk müjdesi bu olacak." yanıtını verdi.

Başka bir öğrencinin "Bir insan olarak sizin en büyük hayaliniz nedir? Türkiye'yi 20 yıl sonra nerede görüyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Türkiye'yi dünyada ilk 10 ülke arasında görmeyi hayal ediyoruz. İlk 10'nun içerisinde olan Türkiye bizim için çok değerlidir. Bu hedefe doğru inşallah yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Birçok ülkede emperyalizmin hakim ruhunu görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 ve 2071 hedeflerinde Türkiye'nin belirleyici bir güç olarak mesafe kat etmeyi sürdüreceğini ifade ederek, "Zulmün egemen olmadığı, barışın egemen olduğu bir dünya hep hayalimizdir. Bunu başarmamız lazım. Özellikle birçok ülkede hala emperyalizmin o hakim ruhunu görüyoruz, bundan kurtulmamız lazım." diye konuştu.

Afrika ülkelerinde kişi başına düşen milli gelirin Türkiye'nin 20 yıl önceki durumundan daha düşük olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz şu anda uluslararası donörler camiası içinde en az gelişmiş ülkelere en büyük desteği veren ülkeler arasında birinciyiz. Bizden milli geliri itibarıyla zengin olan ülkelerin hiçbirisi bizim bu yaptığımızı yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'ta yaşanan deprem sonrasında Avrupa ülkelerinden Durres bölgesine yardım gitmediğini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin Kızılay ve AFAD ile bölgeye anında intikal ettiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanımı heyetiyle oraya gönderdim. Arnavutluk'ta 500 konut inşa etmeye başlıyoruz. Biz şu anda bu insanlara yardım yapmazsak bu insanlar kışı nasıl anlatacaklar. Diğerleri (Avrupa) henüz bu işe yaklaşmadılar. Biz şu anda 500 ile 100 milyon dolar arasında bu konutlar için yardım yapmayı planlıyoruz."

"Gençlerden beklentiniz nedir?" sorusuna cevaplayan Erdoğan, gençlere "oku, düşün, uygula ve neticelendir" tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okuyacağız yetmez ama okuduğumuzu düşüneceğiz. O da yetmez, uygulayacağız ve hayata geçireceğiz. O da yetmez neticelendireceğiz. Yani bu dört aşamayı gerçekleştirdiğimiz takdirde başarıyı yakalarız." dedi.

Allah'ın okumayı, Peygamber'in de iyi ahlakı emrettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim gençlerimizin içinden asla terörist çıkmamalı. Diyarbakır'da annelerin nasıl ağladığını görüyorsunuz. Dün akşam mutlu oldum çünkü kaçırılan gençlerden bir tanesinin annesiyle konuştum. Onun mutluluğuna erdim. Şu anda herhalde annesine ulaşmıştır. Bu sabah Diyarbakır'a, annesine dönecekti. Annesinin o mutluluğu her şeyin üstünde. Bu gençler 13-14 yaşlarında dağlara kaçırıldı. İçinizde anne ve baba adayları var. Evladından mahrum olan annenin durumunu düşünün. Bu gençler nasıl bu hale geldi? Biz bilgisayarıyla hareket eden, kalem ve kitapla hareket eden bir nesil olarak Türk gençliği görelim istiyoruz. Dünyada başı çeken bir neslimiz olsun. Biz sizlere sırtımızı bu noktada dayayacağız ve sizlerle beraber geleceğin ilk 10 içerisindeki Türkiye'sini kuracağız."

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar’ın da konuşma yaptığı programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Doğramacı da katıldı.

Programda ayrıca "Her insan bir dünya" temalı film gösterildi.

(Bitti)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İnsan Hakları Günü

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