Erdoğan, Bilkent Üniversitesinde gençlerle buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zulmün egemen olmadığı, barışın egemen olduğu bir dünya hep hayalimizdir. Bunu başarmamız lazım. Özellikle birçok ülkede hala emperyalizmin o hakim ruhunu görüyoruz, bundan kurtulmamız lazım." dedi. Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Bir öğrencinin "Cumhurbaşkanı kütüphanesi ne zaman hizmete geçecek?" sorusuna Erdoğan, "Bizim Cumhurbaşkanı kütüphanesine farklı ülkelerden gelen insanlar, kütüphanemizi gördükleri zaman onlar da 'Türkiye nasıl değişmiş' diyecekler. Zannediyorum ki kısa bir zaman içinde açılacak. Hedefimiz ekim ayında açmaktı ama şimdi gün sayıyoruz. Müteahhit firmamız bütün çevre düzenlemelerini bitirmek suretiyle bize 'şimdi açabiliriz' dediği anda inşallah 2020'nin ilk müjdesi bu olacak." yanıtını verdi. Başka bir öğrencinin "Bir insan olarak sizin en büyük hayaliniz nedir? Türkiye'yi 20 yıl sonra nerede görüyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Türkiye'yi dünyada ilk 10 ülke arasında görmeyi hayal ediyoruz. İlk 10'nun içerisinde olan Türkiye bizim için çok değerlidir. Bu hedefe doğru inşallah yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Birçok ülkede emperyalizmin hakim ruhunu görüyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 ve 2071 hedeflerinde Türkiye'nin belirleyici bir güç olarak mesafe kat etmeyi sürdüreceğini ifade ederek, "Zulmün egemen olmadığı, barışın egemen olduğu bir dünya hep hayalimizdir. Bunu başarmamız lazım. Özellikle birçok ülkede hala emperyalizmin o hakim ruhunu görüyoruz, bundan kurtulmamız lazım." diye konuştu. Afrika ülkelerinde kişi başına düşen milli gelirin Türkiye'nin 20 yıl önceki durumundan daha düşük olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz şu anda uluslararası donörler camiası içinde en az gelişmiş ülkelere en büyük desteği veren ülkeler arasında birinciyiz. Bizden milli geliri itibarıyla zengin olan ülkelerin hiçbirisi bizim bu yaptığımızı yapmıyor." ifadelerini kullandı. Arnavutluk'ta yaşanan deprem sonrasında Avrupa ülkelerinden Durres bölgesine yardım gitmediğini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin Kızılay ve AFAD ile bölgeye anında intikal ettiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Çevre ve Şehircilik Bakanımı heyetiyle oraya gönderdim. Arnavutluk'ta 500 konut inşa etmeye başlıyoruz. Biz şu anda bu insanlara yardım yapmazsak bu insanlar kışı nasıl anlatacaklar. Diğerleri (Avrupa) henüz bu işe yaklaşmadılar. Biz şu anda 500 ile 100 milyon dolar arasında bu konutlar için yardım yapmayı planlıyoruz."