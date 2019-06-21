Erdoğan: Binali Bey ile bu kişi mukayese edilebilir mi

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde iş insanları ile bir araya geldi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve sanatçılar eşlik etti.

"17 BİN KM BÖLÜNMÜŞ YOL İLAVE ETTİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Büyükşehir seçimlerinde bir tarafta bakıyorsunuz Binali Bey, öbür tarafta Beylikdüzü'nün belediye başkanıydı şimdi CHP'nin adayı şu anda. Binali Yıldırım Bey ile bu kişi mukayese edilebilir mi? Binali Bey benimle beraber İDO genel müdürü olarak görev yapmıştır. Başbakan oldum, milletvekili olarak benimle beraber Ankara'ya geldi ve Ulaştırma Bakanı. Kendisine görevini verdim ve Ulaştırma Bakanı olarak devam etti. Cumhuriyet tarihi boyunca 79 senede 6 bin 100 km bölünmüş yolun yapıldığı bu ülkede bunun üzerine biz 17 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Bunu da yöneten Binali Yıldırım Bey oldu." dedi.

"İSTANBUL'U YÖNETMEK İÇİN KİMİN HAZIRLIĞI, PROJESİ, BİRİKİMİ OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ"

Erdoğan, “Pazar günü İstanbul halkı önümüzdeki 5 yıl boyunca kendisini yönetecek Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Bu ülkenin akademisyenleri, iş insanları, sanatçıları, sporcuları, kanaat önderleri olarak sizler İstanbul'u yönetmek için kimin hazırlığı, projesi, birikimi olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu şehrin sorumluluğunun, İstanbul'un emanetini layıkıyla taşıyabileceği aday bellidir. Bu noktada ben sizin basiretine ve ferasetine güveniyorum. İstanbul'un geleceği en isabetli kararı, özellikle geleceğine yönelik vereceğine yürekten inanıyorum. Sizlerden ricam çevrenizde CHP'ye, İYİ Partiye, Saadet Partisine veya diğerlerine oy veren vatandaşlarımız varsa İstanbul'un istikbaliyle ilgili kanaatlerinizi onlarla da paylaşmanızdır." diye konuştu.

(OTOĞRAF)

