HABER

Erdoğan: Binali Bey ile bu kişi mukayese edilebilir mi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 21:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde iş insanları ile bir araya geldi.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde iş insanları ile bir araya geldi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve sanatçılar eşlik etti.

"17 BİN KM BÖLÜNMÜŞ YOL İLAVE ETTİK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Büyükşehir seçimlerinde bir tarafta bakıyorsunuz Binali Bey, öbür tarafta Beylikdüzü'nün belediye başkanıydı şimdi CHP'nin adayı şu anda. Binali Yıldırım Bey ile bu kişi mukayese edilebilir mi? Binali Bey benimle beraber İDO genel müdürü olarak görev yapmıştır. Başbakan oldum, milletvekili olarak benimle beraber Ankara'ya geldi ve Ulaştırma Bakanı. Kendisine görevini verdim ve Ulaştırma Bakanı olarak devam etti. Cumhuriyet tarihi boyunca 79 senede 6 bin 100 km bölünmüş yolun yapıldığı bu ülkede bunun üzerine biz 17 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Bunu da yöneten Binali Yıldırım Bey oldu." dedi.

"İSTANBUL'U YÖNETMEK İÇİN KİMİN HAZIRLIĞI, PROJESİ, BİRİKİMİ OLDUĞUNU BİLİYORSUNUZ"
Erdoğan, “Pazar günü İstanbul halkı önümüzdeki 5 yıl boyunca kendisini yönetecek Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Bu ülkenin akademisyenleri, iş insanları, sanatçıları, sporcuları, kanaat önderleri olarak sizler İstanbul'u yönetmek için kimin hazırlığı, projesi, birikimi olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu şehrin sorumluluğunun, İstanbul'un emanetini layıkıyla taşıyabileceği aday bellidir. Bu noktada ben sizin basiretine ve ferasetine güveniyorum. İstanbul'un geleceği en isabetli kararı, özellikle geleceğine yönelik vereceğine yürekten inanıyorum. Sizlerden ricam çevrenizde CHP'ye, İYİ Partiye, Saadet Partisine veya diğerlerine oy veren vatandaşlarımız varsa İstanbul'un istikbaliyle ilgili kanaatlerinizi onlarla da paylaşmanızdır." diye konuştu.
(OTOĞRAF)

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Suriye’ye askeri araç ve komando takviyesiSuriye’ye askeri araç ve komando takviyesi
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Eyüpsultan'da ortak mitingKılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Eyüpsultan'da ortak miting
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

AK Parti ile Saadet Partisi arasında kritik görüşme!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.