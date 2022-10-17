İşte o zirvede yaşananlar! Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı! Miçotakis'le gerginlikte sır perdesi aralandı

Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz, Adalar gibi konularda gerilim zaman zaman tırmanırken liderler de birbirlerine sert çıkışlarıyla tepkilerini dile getiriyor. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e tepkisinin damga vurduğu ortaya çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantıda bulunan bazı diplomat ve liderler yaşananların ayrıntıları New York Times'a anlattı. Buna göre, Miçotakis'in konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağırarak Yunan liderin sözünü kesti ve Ege'nin doğusundaki anlaşmazlıkları çözme konusunda samimiyetsizlikle suçladı. Erdoğan Avrupa Birliği'ne ise Yunanistan ve GKRY'nin yanında yer almaları dolayısıyla sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın bu çıkışının ardından salonu terk ettiği belirtildi.

Salonda bulunanların ise neye uğradığını şaşırmış ve canı sıkılmış halde yemeklerini bitirdiği aktarıldı.

ERDOĞAN: BEN ONA CEVAP VERİR MİYİM!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili kendisine geçen hafta yöneltilen soruya şu yanıtı vermişti:

"Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Ben ona cevap verir miyim?"



