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Erdoğan: "Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık."
Erdoğan: "Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık."
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24.01.2020 11:31 |
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Erdoğan: "Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık."
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