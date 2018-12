Erdoğan: Bir savcı çıkmış, sen kimsin ya? (3)

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bir savcı çıkmış, sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, anayasayla, yasalarla her şey yerine oturmuşken, sana ne oluyor da, bunlara aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun. Çünkü bunlar eski Türkiye'den kalma ürünler. Neyse ki Danıştay'ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimin acaba dev projeleri ne olacak? Açıkladık. Millet kıraathaneleri dedik, 'kumarhane açacaklar' dediler. Niye? Çünkü bunların meşrebi bu. Çünkü bunlar ne yazık ki o kumar kağıtlarıyla, malum o okey masalarındaki tuğlalarla yatıp kalkarlar. Onun için, kütüphane nedir, kıraathane nedir bunlar anlamaz" dedi. "Ey CHP, kıraathane okuma yeridir, okuma evidir" diyen Erdoğan, "Biz gençlerimiz o kötü alışkanlıklardan çekelim, gelsinler oralardaki kitaplardan alsınlar oralardaki kitaplardan okusunlar, çayını, kekini, simidini bir taraftan ücretsiz olarak yerken bunları da yapsınlar. Ne devlet ne belediyeler bunu bir lütuf olarak yapmıyor. Nedir bu? Bu milletin bize verdiği görev. O hizmeti yerine getiriyoruz, yaptığımız bu. Bir lütuf değil" dedi. Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri millet bahçesine çeviriyoruz. Şu andaki kapalı alanları fuar merkezi haline getiriyoruz ve yine bir pistini de oranın, uygun bir pisti de yine tekli bir iniş kalkışa çeviriyoruz" şeklinde konuştu. "ÇOK DAHA FARKLI BİR KIYAK İSTANBUL'A YAPAR" Erdoğan, eskiden belediye otobüslerinin pislik içinde olduğunu belirterek "Biz geldik 'benim insanıma bu yakışmaz' dedik, 'biz insanımıza Mercedes otobüsler alacağız' dedik. Aldık mı aldık. Ve her geçen yıl bunları daha da geliştirdik. Duraklarımızın sayısını ciddi manada artırdık. Herhalde Mercedes'te şimdi burada çok daha farklı bir kıyak İstanbul'a yapar. Ülkemizin en kapsamlı yolculuk merkezlerini İstanbul'a yaptık" diye konuştu. CUMHUR İTTİFAKI Erdoğan, "Bu seçime biliyorsunuz Cumhur İttifakı'yla giriyoruz İstanbul'da. Cumhur İttifakı ile beraber İstanbul'umuzda şu CHP zulmünden kurtaralım her yeri" dedi. "ONLARLA NE KONUŞTUN ANLAT BAKALIM" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe birileri bundan rahatsız oluyor. Hadi dışarıdakiler kendilerine rakip istemedikleri için rahatsızlar olanları anlıyoruz. Bay Kemal, Almanya'ya gittin, yanındaki o hanım, o neyin nesiydi? O YPG paçavralarıyla Alman parlamentosunda çıkıp görüntü veren kadınla senin ne işin var? Bunlar PKK'nın Almanya'daki uzantıları, senin onlarla ne işin var? Peki onlarla ne konuştun anlat bakalım, anlat. Çıkmışlar utanmadan 'bunlar Almanya'da seçilmiş olanlar' diyorlar. Seçilebilir, Türkiye'de de seçilenler var. Bak şu anda çoğu cezaevinde, niye? Çünkü onlar bizim Yasin Börüler'imizi, Güneydoğu Anadolu'daki saf temiz yavrularımızı öldürenler, dökülün sokağa diyenler. Bölücü terör örgütünün başına senin anıtını dikeceğiz diyenler. Sen bunlarla beraber yol yürüyebilirsin, bizim onlarla yürüyecek yolumuz yok. Biz milletimizle yürürüz. İşte Bay Kemal'in rahatsızlığını anladınız mı? Sıkıntı burada" şeklinde konuştu. "NEYSEKİ DANIŞTAY'IN İLGİLİ DAİRESİ BU GİRŞİMİ BOŞA ÇIKARDI" Erdoğan, "Bir savcı çıkmış, sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, anayasayla, yasalarla her şey yerine oturmuşken, sana ne oluyor da, bunlara aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun. Çünkü bunlar eski Türkiye'den kalma ürünler. Neyse ki Danıştay'ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı. Şimdi buradan soruyorum; bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var? Biz bu ülkede ordumuzda başörtülü personel var-yok meselesini mi tartışmalıyız yoksa dünyanın en iyi tankını, topunu, uçağını, gemisini, insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını, tüfeğini, füzesini, mühimmatını, radarını, motorunu nasıl üretebiliriz, onu mu tartışmalıyız" dedi "ARTIK GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ BİZ KALDIRIYORUZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan böyle seçim kampanyasında artık görüntü kirliliği ve gürültü kirliliğini biz kaldırıyoruz. Ak Parti olarak bunu uygulamayacağız. Sadece parti merkezlerimizin olduğu yerlerde, seçim karargahlarının olduğu yerde bayraklarımız olacak ama her yerde kesinlikle olmayacak. Ve belli saatler dışında otobüsler sokaklarda dolaşmayacak. Öyle gece istirahate çekilmiş, otobüsler bağırıp çağırmayacak. Ama buna Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin de katıldığını Genel başkan Yardımcılarında duyduk. Artık bu işin nasıl yapılacağını herkesin görmesi bilmesi lazım" diye konuştu. PARİS'TEKİ OLAYLAR Erdoğan, "Avrupa'da yaşananları görüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz'da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlardır. Bizim polisimizle alay edenler, polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor. Bizim polisimiz insaflı. Biz hak taleplerinin hiç bir zaman şiddet yoluyla dile getirilmesini tasvip etmedik, etmeyeceğiz. Her türlü düşünce ve talep demokrasi içinde dile getirilebilir, mücadelesi verilebilir. Avrupa sokaklarındaki görüntüleri endişeyle takip ediyoruz. Umarım yakında Paris sokaklarında 'Zulüm 1789'da başladı' yazıları da görmeyiz" dedi. Erdoğan, "Avrupa demokrasi dersinden de, insan hakları dersinden de, özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır. Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerinde çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları, mülteciler veya Müslümanlar tarafından değil bizzat kendi vatandaşlarınca sarsılmaya başlamıştır" diye konuştu. "SİZLERLE GERÇEKTEN İYİ DOST OLACAĞIMIZDAN ŞÜPHENİZ OLMASIN" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim yıllarca kendilerini koruyup, kollamamaları için ikaz ettiğimiz, bölücü terör yandaşları da şimdi bu kaosun en başta kalan failleri arasındadır. PKK, DHKP-C'nin yandaşları orada. Her buluştuğumuzda 'terör yılan gibidir, enin de sonunda sizi de sokar' demiştik. Haklı çıkmaktan mutlu değiliz ama şimdi tüm batılı liderlere sesleniyorum; sizlerden kendi vatandaşlarınıza hak ettikleri gibi demokrasinin kurallarıyla, teröristlere ise yine hak ettikleri gibi hukukun yöntemleriyle muamele etmenizi bekliyoruz. 'Nasıl olsa bunlar Türkiye'den geldi demeyin, onlara da hak ettiklerini verin. Bunları yaptığınızda Türkiye'yi daha iyi anlayacağınızdan, sizlerle gerçekten iyi dost olacağımızdan şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.